05.05.2023, 13:15
Основатель компании Bolt готовится к шахматному матчу с Карлсеном: Билл Гейтс проиграл ему в десять ходов, хотелось бы сыграть лучше
ФОТО: | Delfi Meedia
Маркус Виллиг, основатель и генеральный директор компании Bolt Technology OÜ, занимающейся международной мобильностью, через месяц сыграет с лучшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.
„Шансы выиграть у Магнуса Карлсена близки к нулю, потому что он играет в шахматы уже 30 лет. Мои друзья предоставили мне возможность сыграть с ним, после чего я начал тренироваться по четыре-пять часов каждую неделю в течение последних шести месяцев. Я использую приложение и хожу в шахматный дом Пауля Кереса. В последнем любительском турнире, проведенном там, я выиграл три партии из десяти, так что впереди еще долгий путь“, — объяснил за месяц до матча 29-летний Виллиг, эстонский предприниматель-миллиардер.