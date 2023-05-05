Другие виды
05.05.2023, 13:15

Основатель компании Bolt готовится к шахматному матчу с Карлсеном: Билл Гейтс проиграл ему в десять ходов, хотелось бы сыграть лучше

 
По словам Маркуса Виллига, шахматы помогают ему отвлечься от работы
По словам Маркуса Виллига, шахматы помогают ему отвлечься от работы
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

Маркус Виллиг, основатель и генеральный директор компании Bolt Technology OÜ, занимающейся международной мобильностью, через месяц сыграет с лучшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.

„Шансы выиграть у Магнуса Карлсена близки к нулю, потому что он играет в шахматы уже 30 лет. Мои друзья предоставили мне возможность сыграть с ним, после чего я начал тренироваться по четыре-пять часов каждую неделю в течение последних шести месяцев. Я использую приложение и хожу в шахматный дом Пауля Кереса. В последнем любительском турнире, проведенном там, я выиграл три партии из десяти, так что впереди еще долгий путь“, — объяснил за месяц до матча 29-летний Виллиг, эстонский предприниматель-миллиардер.

В последнее десятилетие шахматы переродились. Безусловно, помогло и то, что самой главной звездой шахматного мира стал харизматичный Карлсен. Кроме того, в 2020 году на стриминговой платформе Нетфликс вышел драматический сериал „Ход королевы“ по одноименному роману Уолтера Тевиса, после которого шахматная горячка охватила мир. По словам Виллига, этот сериал не сыграл большой роли в его увеличении шахматами.

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