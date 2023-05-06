RUSDELFI В УКРАИНЕ | Известный детский врач-трансплантолог родом из России погибла в Киеве при обстреле. Ее 5-летний сын растет сиротой

5-летний Гриша Блиновский из Киева - круглый сирота. Его мама - 36-летняя Оксана Леонтьева - погибла прошлой осенью в результате ракетного удара, когда ехала в машине на работу. Папы внезапно не стало в 2021 году. История настолько тронула общественность, что жители Украины объединились и купили мальчику новое жилье. Сейчас украинская группа журналистов намерена снять документальный фильм про Оксану и Гришу.

Война забрала у мальчика не только маму, но и счастливое детство. Он знает, что его мама и папа встретились на небесах. У мальчика остались бабушка, дед и дядя со стороны мамы. Папы Гриши не стало в августе 2021 года, у него оторвался тромб.