06.05.2023, 09:26
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Известный детский врач-трансплантолог родом из России погибла в Киеве при обстреле. Ее 5-летний сын растет сиротой
Врач-трансплантолог Оксана Леонтьева родилась в России, но всю свою профессиональную жизнь спасала детские жизни в Киеве. В октябре прошлого года Оксана погибла под российским обстрелом. У нее остался 5-летний сын.
5-летний Гриша Блиновский из Киева - круглый сирота. Его мама - 36-летняя Оксана Леонтьева - погибла прошлой осенью в результате ракетного удара, когда ехала в машине на работу. Папы внезапно не стало в 2021 году. История настолько тронула общественность, что жители Украины объединились и купили мальчику новое жилье. Сейчас украинская группа журналистов намерена снять документальный фильм про Оксану и Гришу.