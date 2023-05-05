Звери
05.05.2023, 12:55

Утята застряли на балконе торгового центра: воссоединиться с мамой помогли спасатели

 (1)
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Maaleht arhiiv | Delfi Meedia

Вчера спасатели Пыхьяского региона поспешили на помощь утиному семейству, члены которого волею судеб оказалось разлученными.

В четверг в 11:27 в центр тревоги поступил вызов в торговый центр на улице Румму в столичном районе Пирита, где на балконе застряли утята. Лестницы не было, и птицы не могли самостоятельно спуститься вниз.

Прибывшие на место спасатели при помощи выдвижной лестницы достали утят и передали матери.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии