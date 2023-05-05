05.05.2023, 12:55
Утята застряли на балконе торгового центра: воссоединиться с мамой помогли спасатели(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера спасатели Пыхьяского региона поспешили на помощь утиному семейству, члены которого волею судеб оказалось разлученными.
В четверг в 11:27 в центр тревоги поступил вызов в торговый центр на улице Румму в столичном районе Пирита, где на балконе застряли утята. Лестницы не было, и птицы не могли самостоятельно спуститься вниз.
Прибывшие на место спасатели при помощи выдвижной лестницы достали утят и передали матери.
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