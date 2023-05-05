„Шойгу, Герасимов где, с***а, боеприпасы?“ Пригожин матом наорал на руководство Минобороны РФ на фоне трупов наемников ЧВК Вагнера

Видео, опубликованное пресс-службой бизнесмена, снято на фоне десятков трупов наемников ЧВК Вагнера. Пригожин утверждает, что это боевые потери ЧВК за один день 4 мая.

Само видео RusDelfi не публикует из этических соображений.

Глава ЧВК Вагнера, обращаясь к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, кричит на них матом. Нецензурная лексика в видео запикана.

Вот что говорит Пригожин на видео:

Это парни „ЧВК Вагнер“, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, с***и, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, с***а, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, с***а, боеприпасы? Посмотрите на них, с***а!

Вы сидите, твари, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни, снимают на ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы — хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты — если вы даете норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это.

Евгений Пригожин и его наемники, которые воюют на самом ожесточенном участке фронта в Бахмуте, неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов. В феврале 2023 года глава ЧВК Вагнера публиковал фото трупов своих наемников, требуя от Минобороны РФ увеличить поставки. На прошлой неделе Пригожин пригрозил вывести наемников из Бахмута, если российское военное командование не предоставит его группировке больше боеприпасов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.