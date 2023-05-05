ВИДЕО | Вырвал флаг Украины. На саммите в Анкаре между представителями российской и украинской делегаций произошла потасовка

Видео конфликта опубликовал украинский журналист Денис Гороховский. На нем представитель российской делегации вырывает украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского. Тот в ответ нападает на него.

Об инциденте также сообщило российское агентство ТАСС. В сообщении со ссылкой на источник в российской делегации говорится, что член украинской делегации напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого в коридорах гостиницы, где проходит саммит.

„Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь“, — сказали в посольстве России в Анкаре.

О том, что российский дипломат вырвал украинский флаг из рук депутата Рады, в сообщении ТАСС не говорится.

Телеграм-канал Baza пишет, что Мариковский вышел с флагом в тот момент, когда депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий программе „60 минут“. Он также „выкрикивал проукраинские лозунги“.

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