Сборная России по хоккею проведет товарищеский матч с командой, выступающей на чемпионате мира

Вместо чемпионата мира сборная России за две недели восемь раз сыграет с соседней Беларусью, которую также отстранили от международных игр.

В первых двух матчах Россия выиграла со счетом 4:0 и 6:2.

Что еще более удивительно, так это то, что после матчей с Беларусью сборная России отправится в Астану, столицу Казахстана, где сначала встретится с Казахстаном, а затем снова с Беларусью.

В отличие от России и Белоруссии, Казахстан примет участие в чемпионате мира, который стартует на следующей неделе в Финляндии и Латвии.

„Сложно сравнивать чемпионат мира и товарищеские матчи, но мы готовимся и тренируемся. На мой взгляд, обе команды играют на очень высоком уровне и достойны выступить на чемпионате мира и Олимпиаде, — заявил главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг, сообщает „Спорт-Экспресс“.

Чемпионат мира по хоккею в этом году состоится с 12 по 28 мая в Тампере и Риге.

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