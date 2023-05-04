ЧП и криминал
04.05.2023, 20:05

В Ида-Вирумаа на производстве погиб рабочий

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ФОТО: Delfi

В среду полиция получила сообщение о том, что в селе Кукрузе обнаружен труп рабочего, сообщила сегодня Идаская префектура полиции.

3-го мая в селе Кукрузе (волость Тойла, Ида-Вирумаа) обнаружили труп рабочего. Полиция возбудила уголовное дело по статье о несчастном случае на рабочем месте.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования.

Издание „Северное побережье“ уточняет со ссылкой на прокуратуру, что несчастье произошло на предприятии по утилизации отходов.



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