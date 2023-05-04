На День полезных дел „Сделаем!“ зарегистрировано уже более 1100 мероприятий. Присоединяйтесь!(4)
По данным на полдень четверга, на День полезных дел „Сделаем!“ зарегистрировано 1100 толок и более чем 17 000 участников. Регистрация толок и участников идет полным ходом во всех регионах страны. Зарегистрировать свою толоку или выбрать дело по душе для участия можно на сайте „Сделаем!“ www.teemeara.ee.
По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, подготовка к толокам проходит по плану. „День полезных дел – это одно из самых крупных начинаний в Эстонии, nроходящих при участии волонтеров, которое объединяет тысячи человек. В тревожные времена все мы нуждаемся в поддержке и ощущении безопасности, а именно это и предлагает День полезных дел „Сделаем!“, - заключил Рааве. Пр его мнению, фокус-темы этого года подсказала окружающая действительность, и они помогают обратить внимание на своеобразие нашего культурного пространства и общие ценности.
В этом году в рамках Дня полезных дел „Сделаем!“ три фокус-темы: благоустройство подвалов и переоборудование их в убежища на случай чрезвычайной ситуации, приведение в порядок бань и увеличение биоразнообразие на территориях школ и в рамках молодежного праздника. Разумеется, каждый человек и община сами решают, какую работу следует выполнить на весенней толоке, что является самым важным и неотложным. Многие школы по всей стране проявили большой интерес к увеличению биоразнообразия.
Кульминация проходящих под девизом „Сделаем!“ весенних толок придется на 6 мая во всеэстонский День полезных дел. Как и в предыдущие годы, в рамках Дня полезных дел каждый может организовать свою толоку и пригласить других присоединиться, чтобы помочь улучшить жизнь в своем краю, общими усилиями выполнив неотложную работу.
История всеэстонского Дня полезных дел „Сделаем!“ уходит своими корнями в масштабную акцию по уборке мусора по всей Эстонии 2008 года и мозговой штурм 2009 года.