ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (435-й день) | ЕС встревожен инцидентом с беспилотником над Кремлем. Разведка США: у России нет сил на наступление в этом году

США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 300 млн долларов. Новая поставка будет включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты, легкое стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также противотанковые средства, грузовики и трейлеры для перевозки тяжелых вооружений, запчасти и иное оборудование, сообщили в Пентагоне. Как отметили в Белом доме, новый пакет учитывал запросы Украины накануне запланированного контрнаступления.

Между тем украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара-– по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага, сообщил Генштаб ВСУ.

Минувшей ночью украинские силы уничтожили 18 ударных дронов „Шахед“ и разведывательный беспилотник, а в целом россияне выпустили по территории Украины 24 ударных дрона „Shahed-136/131“, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Дроны прилетели с северного направления (из Брянской области) и с юга (с восточного побережья Азовского моря). „Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований „Юг“ и „Центр“, - указали в Воздушных силах.

За сутки российские силы нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. В ней не учтены данные о ночной работе украинской ПВО, эта информация уточняется и будет предоставлена позже. Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на них за сутки украинцы отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечается далее.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Нидерландов поблагодарил королевство за поддержку Украины и за „единство Европы“. Глава украинского государства назвал Гаагу, где заседает Международный уголовный суд, „сердцем международного правосудия“. Зеленский призвал снабдить Украину более современным вооружением. „Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов“, - объяснил президент Украины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества. В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. „Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз“, - считают в ISW. Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.

Прошедшей ночью совершена атака беспилотника в Ростовской области. Пострадал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотник попал в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после этого он взорвался, возник пожар. „Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный“.

В Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщают Telegram-каналы и агентство ТАСС. „Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе“, - сказал собеседник агентства. Очевидцы утверждают, что слышали три взрыва. На месте работают экстренные службы.

Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге. Председатель МУС Петр Хофманьский в беседе с главой украинского государства поблагодарил Киев за сотрудничество с судом и, в частности, за недавнее соглашение, позволяющее создать представительство МУС в Украине.

В ходе выступления в Гааге Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает приговора Международного уголовного суда. „Мы все хотим видеть здесь другого Владимира“, - отметил глава украинского государства в World Forum Conference Center после посещения МУС. „И я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим“, - подчеркнул он. „Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими“, - добавил украинский лидер.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал на необходимость привлечь Россию к ответственности за „преступление агрессии и другие военные преступления„. Москва не может победить в войне, заявил он. Амстердам непоколебим в поддержке Киева, подчеркнул глава нидерландского правительства, добавив, что в вопросе военной помощи „нет никаких табу“. Кроме того, Рютте выделил прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Владимир Зеленский заявил, что Украина „реалистично“ оценивает свои перспективы стать частью военного блока НАТО. Об этом он заявил после встречи в Гааге с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов Александром де Кроо и Марком Рютте.

„Мы реалисты, мы знаем, что мы не станем частью НАТО во время этой войны“, - сказал он.

„Но мы хотим очень четкого сигнала, что мы будем в НАТО после войны“, - добавил он.

На совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов Зеленский также заявил, что Украина уже де-факто является членом НАТО, и теперь должна присоединиться к альянсу де-юре.