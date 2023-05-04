ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (435-й день) | ЕС встревожен инцидентом с беспилотником над Кремлем. Разведка США: у России нет сил на наступление в этом году
Подводим итоги 435-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За сутки российские силы нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. В ней не учтены данные о ночной работе украинской ПВО, эта информация уточняется и будет предоставлена позже. Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на них за сутки украинцы отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечается далее.
Минувшей ночью украинские силы уничтожили 18 ударных дронов „Шахед“ и разведывательный беспилотник, а в целом россияне выпустили по территории Украины 24 ударных дрона „Shahed-136/131“, заявило командование Воздушных сил ВСУ. Дроны прилетели с северного направления (из Брянской области) и с юга (с восточного побережья Азовского моря). „Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований „Юг“ и „Центр“, - указали в Воздушных силах.
Между тем украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара-– по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага, сообщил Генштаб ВСУ.
США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 300 млн долларов. Новая поставка будет включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты, легкое стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также противотанковые средства, грузовики и трейлеры для перевозки тяжелых вооружений, запчасти и иное оборудование, сообщили в Пентагоне. Как отметили в Белом доме, новый пакет учитывал запросы Украины накануне запланированного контрнаступления.
В Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщают Telegram-каналы и агентство ТАСС. „Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе“, - сказал собеседник агентства. Очевидцы утверждают, что слышали три взрыва. На месте работают экстренные службы.
Прошедшей ночью совершена атака беспилотника в Ростовской области. Пострадал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотник попал в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после этого он взорвался, возник пожар. „Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный“.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества. В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. „Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз“, - считают в ISW. Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Нидерландов поблагодарил королевство за поддержку Украины и за „единство Европы“. Глава украинского государства назвал Гаагу, где заседает Международный уголовный суд, „сердцем международного правосудия“. Зеленский призвал снабдить Украину более современным вооружением. „Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов“, - объяснил президент Украины.
Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге. Председатель МУС Петр Хофманьский в беседе с главой украинского государства поблагодарил Киев за сотрудничество с судом и, в частности, за недавнее соглашение, позволяющее создать представительство МУС в Украине.
В ходе выступления в Гааге Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает приговора Международного уголовного суда. „Мы все хотим видеть здесь другого Владимира“, - отметил глава украинского государства в World Forum Conference Center после посещения МУС. „И я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим“, - подчеркнул он. „Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими“, - добавил украинский лидер.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал на необходимость привлечь Россию к ответственности за „преступление агрессии и другие военные преступления„. Москва не может победить в войне, заявил он. Амстердам непоколебим в поддержке Киева, подчеркнул глава нидерландского правительства, добавив, что в вопросе военной помощи „нет никаких табу“. Кроме того, Рютте выделил прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.
Владимир Зеленский заявил, что Украина „реалистично“ оценивает свои перспективы стать частью военного блока НАТО. Об этом он заявил после встречи в Гааге с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов Александром де Кроо и Марком Рютте.
„Мы реалисты, мы знаем, что мы не станем частью НАТО во время этой войны“, - сказал он.
„Но мы хотим очень четкого сигнала, что мы будем в НАТО после войны“, - добавил он.
На совместной пресс-конференции с премьер-министрами Бельгии и Нидерландов Зеленский также заявил, что Украина уже де-факто является членом НАТО, и теперь должна присоединиться к альянсу де-юре.
В США отвергли обвинения России в причастности Вашингтона к взрыву беспилотного летательного аппарата над Кремлем, который Москва назвала попыткой Киева атаковать резиденцию президента РФ. Подобные высказывания являются ложными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC. Вашингтон „не поощряет атаки Киева за пределами территории Украины и не способствует“ им, подчеркнул Кирби.
Несколькими часами ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс провел закрытый брифинг по вопросу инцидента над Кремлем, передал телеканал CNN. У Вашингтона пока немного информации по этому вопросу, заявил председатель комитета Сената США по разведке, сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер. „На данный момент нет никаких признаков того, что ее (атаки дронов. - Ред.) источником были украинцы“, - привел CNN слова Уорнера.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встревожен инцидентом с беспилотником над Кремлем. „Нас беспокоит то, что это может быть использовано как оправдание для дальнейших атак на Украину“, - заявил глава дипломатии ЕС на встрече министров государств-членов Евросоюза по вопросам развития. Брюссель призвал Москву „не использовать предполагаемую атаку как предлог для дальнейшей эскалации войны“. Боррель указал странам-участницам ЕС на необходимость и дальше поддерживать Киев в военном, политическом и экономическом плане.
Россия совершила военное преступление, похищая украинских детей из Украины, говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Депортации в Россию и на территории, контролируемые РФ, также могут считаться преступлениями против человечности, отмечается в документе. „Точные цифры пока остаются неясными, однако факт масштабных перемещений не оспаривается ни Украиной, ни Россией“, - подчеркнули трое экспертов по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес Москвы. В ОБСЕ призвали Россию немедленно прекратить вывоз детей из Украины и указали, что Международный уголовный суд тоже расследует этот вопрос.
Киев намерен после освобождения аннексированного Крыма в индивидуальном порядке выдворять россиян, приехавших на полуостров после его аннексии, заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в беседе с агентством „Укринформ“. „Мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не подразумевает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому по отношению к ним будут применены индивидуальные решения“, - объяснила Ташева.
Сегодня директор Национальной разведки США Аврил Хейнс выступила на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам. И, по ее словам, Россия - вне зависимости от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление - „скорее всего не сможет провести значительное наступление в этом году“.
По словам Хейнс, сейчас у России для этого не хватает подготовленных людей и вооружений.
Это значит, говорит Хейнс, что Россия сосредоточит все свои усилия, чтобы удержать оккупированные территории. И тем самым гарантировать, что Украина не сможет вступить в НАТО (по уставу организации туда нельзя вступать странам с неразрешенными территориальными конфликтами).
Отвечая на вопрос о возможном применении Россией ядерного оружия, Хейнс сказала, что США считают „очень маловероятной“ такую возможность.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня на пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов и Бельгии, оценил ущерб Украины от войны в 400 млрд долларов.
Зеленский добавил, что это оценка Всемирного банка. Причем речь идет только о тех территориях, которые Украина контролирует сейчас.
В сумму ущерба входят энергетическая и транспортная инфраструктура, застройка, вред, нанесенный экологии, объекты здравоохранения, культуры, многое другое.
Украинское издание УНИАН приводит подсчеты Киевской школы экономики. Ущерб инфраструктуре от нападения России она оценивает в 144 млрд долларов.