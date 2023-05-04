Министр культуры: спортсменов из стран-агрессоров нельзя возвращать в международный спорт

Совместное заявление подтверждает предыдущую позицию относительно призыва Международного олимпийского комитета разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. В своем заявлении министры спорта подчеркивают, что нельзя разрешить России использовать спорт в качестве инструмента для оправдания жестокого и неспровоцированного нападения, а Беларуси нельзя разрешать использовать спорт для оправдания своего участия в агрессии против Украины.

„Эстония поддерживает Украину на всех уровнях, в том числе и в спорте, чтобы помочь выиграть войну и восстановить страну. Мы работаем над тем, чтобы спортсменам России и Беларуси не было места на одной стартовой линии с нашими спортсменами или украинцами, которые каждый день борются за свою жизнь и дом“, – заявила министр культуры Хейди Пурга.

Министры подчеркивают, что в воздухе по-прежнему витает несколько важных вопросов, которые касаются в первую очередь связей российских спортсменов с военными, их государственного финансирования, определения „команды“ и прочего. „В ближайшие недели мы будем внимательно следить за деятельностью Международного олимпийского комитета и спортивных федераций по внедрению рекомендаций. Если эти вопросы не будут решены, мы ожидаем, что Международный олимпийский комитет пересмотрит свой подход“, – говорится в заявлении.

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