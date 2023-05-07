07.05.2023, 16:30
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Кто может помочь, если я не понимаю текст свидетельства о праве на наследство? Сколько это стоит?(2)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
„Объясните, пожалуйста, что означает оговорка, включенная в свидетельство о праве на наследство: „Строения находятся на земельном участке, используемом на правовом основании“. Это можно рассматривать как земельный участок жилого назначения (во-первых) и как собственность (во-вторых)?“
„Если я не понимаю точный смысл текста в свидетельстве о праве на наследство, можно для получения разъяснений обратиться к нотариусу? Сколько будет стоить в этом случае обращение к нотариусу?“ - спрашивает читатель Maaleht.