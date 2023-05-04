„Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира“: Зеленский выступил в Международном уголовном суде

Выступление Зеленского в Гааге

„Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира - того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия“, - сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международном уголовном суде с большой речью.

„Уверен, что это произойдет, когда мы победим“, - добавил он.

МУС в марте выписал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей.

По словам украинского президента, только в апреле россиянами, ведущими войну в Украине, было совершено 6139 военных преступлений.

Зеленский заявил, что в результате этих преступлений погибли 207 мирных жителей Украины, в том числе 11 детей.

Он упомянул вчерашний российский обстрел Херсона, в результате которого 23 человека погибли и еще 49 получили ранения.

Президент Украины сказал, что в этой войне на карту поставлена судьба не только одной страны, добавив, что мы „не можем остановить агрессивные войны, но можем победить агрессию как преступную идею, которая зарождается в сознании человека, привыкшего к безнаказанности“.

„Если вы посмотрите на любую агрессивную войну, у них у всех есть одна общая черта - виновник войны не верил, что им придется отвечать за то, что они сделали“, - отметил украинский президент.

Зеленский сказал, что только трибунал способен привлечь к ответственности за эти преступления агрессии, добавив, что украинские суды гарантируют, что российские оккупанты понесут ответственность за большинство своих преступлений.

Зеленский поблагодарил Международный уголовный суд, который, по его словам, работает во имя справедливости, а также поблагодарил Нидерланды за поставки вооружений Украине.

Это война, которую мы не хотели, но мы должны сделать так, чтобы она была последней, добавил президент Украины в завершение своей речи, встреченной овацией.

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