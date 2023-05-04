04.05.2023, 15:06
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ | „Какой смысл атаковать Кремль, если цель - сжечь российские топливные базы?“
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„Два беспилотника у купола Кремля сейчас, перед началом украинского наступления, были бы явной тратой для Украины“, — говорит украинский военный эксперт Роман Свитан, прокомментировавший для Forte атаки беспилотников, которые якобы поразили Кремль.
По сообщению пресс-службы президента России, два беспилотника, пытавшиеся 3 мая около 02:30 атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, были обезврежены. В последние дни в России практически ежедневно происходят нападения на железнодорожные пути и нефтехранилища, а власти отменили массовые мероприятия 9 мая.