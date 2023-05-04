04.05.2023, 13:15
Из-за аварии водопровода целый город остался без воды
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня на улице Калеви в Курессааре лопнула водопроводная труда, из-за чего во всем городе нет воды, передает Saarte Hääl.
Член правления Kuressaare Veevärk AS Айн Сааремяэ сказал Delfi, что водоснабжение должно восстановиться в течение часа или двух.
„На двух участках приходится работать дольше. Трасса старая, поэтому и сломалось“, - сказал он и добавил, что авария затронула всех жителей города.
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