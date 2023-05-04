Новости Эстонии
04.05.2023, 13:15

Из-за аварии водопровода целый город остался без воды

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Сегодня на улице Калеви в Курессааре лопнула водопроводная труда, из-за чего во всем городе нет воды, передает Saarte Hääl.

Член правления Kuressaare Veevärk AS Айн Сааремяэ сказал Delfi, что водоснабжение должно восстановиться в течение часа или двух.

„На двух участках приходится работать дольше. Трасса старая, поэтому и сломалось“, - сказал он и добавил, что авария затронула всех жителей города.

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