Новости Эстонии
07.05.2023, 08:01

„Ну что, может быть ко мне? Чайку попьем“. Таллиннский таксист рассказал об интересных подробностях работы

 (23)
„Бывает такое, что девушки предлагают себя“
Иллюстративное фото сгенерировано искусственным интеллектом.
Иллюстративное фото сгенерировано искусственным интеллектом.
ФОТО: Delfi Meedia

Владимир Поляков - журналист и строитель в прошлом, на данный момент он уже 6 лет работает в такси. За это время у него накопилось немало интересных историй, которыми он делится на своей странице в Facebook, а теперь и в блоге RusDelfi. Почему пьяные пассажиры — это часто девушки? Как на самом деле заработать в такси? Как отличается поведение женщин ночью и почему они согласны отправиться на яхте в море с водителем? В материале RusDelfi.

Расскажите немного о себе, пожалуйста. Когда и почему вы начали работать в такси?

Если коротко о себе, я инженер-строитель, 20 лет на стройке проработал. После окончания Таллиннского технического института (Таллиннского политехнического института - ТПИ) я работал на телевидении лет шесть. Сначала репортером, потом редактором. Когда закончилась советская власть, мне стало неинтересно, я ушел обратно в строительство. Я закончил строительный факультет, 20 лет занимался стройкой. Параллельно занимался яхтами. Написал 4 книги. Первая книга о телевидении, вторая книга книга „Вышка“ про учебу. Так получилось, что я проучился 3 года в Москве, в высшей школе КГБ, там про советскую власть. Третья - про стройку и политику. Четвертая „НЕСОВМЕСТИМОСТЬ“ о яхтах, путешествиях и местной богеме. Получилось так, что я вынужден был уйти из строительства по состоянию здоровья.

Когда стройка закончилась, стал вопрос, а чем заниматься, как зарабатывать на жизнь. Ребята, знакомые мне посоветовали заняться такси. Это было как раз время, когда у нас появился Uber в Эстонии. Вообще, все эти системы - Uber, Taxify, Bolt, т.е. современное такси - используют мобильные приложения. Работы была подходящая, потому что она, во-первых, располагала возможностью общения, получения какой-то информации, достаточно интересная. И потом это не обязывало по звонку уходить куда-то, по звонку приходить. Я мог распоряжаться своим временем, когда работать, когда в море ходить. С этого все началось.

Сейчас вы работаете уже в такси?

6-7 лет. Это интересно, во-первых, знаете для кого? Для тех, кто любит водить автомобиль, для тех, кто любит

Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии