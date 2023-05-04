В Кейла откроется крупнейший в регионе спортивный клуб 24-7 Fitness
Крупнейший в западной части Харьюского уезда спортивный клуб 24-7 Fitness будет работать в Кейласком общественно-развлекательном центре, строительство которого будет завершено в начале 2025 года.
Будущей осенью застройщик Harju KEK приступит к строительству в Кейла масштабного общинного, развлекательного и торгового центра, где, помимо прочего, запланированы кинотеатр, спортивный центр, несколько ресторанов, продовольственный рынок и магазины одежды. Он должен стать центром досуга для жителей всей западной части Харьюмаа.
„Жители Кейла и близлежащих самоуправлений получат большой и современный спортивный центр, которого любители спорта давно ждали в Ляэне-Харьюмаа. Также важно, что в этом клубе нет ограничений по времени для тренировок“, — сказал генеральный директор Harju KEK Янек Лехтметс. Одна из крупнейших сетей спортивных клубов в Эстонии 24-7 Fitness, которая станет одним из арендаторов будущего Keila Keskus рядом с Coop Maksimarket, объявила, что откроет здесь свои двери в начале 2025 года.
„В Кейле будет большой тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием для кардиотренировок, блочными и свободными весами, которыми любители спорта смогут пользоваться круглосуточно и без выходных в удобное для них время. Кроме того, мы поставили перед собой цель предложить различные групповые тренировки по максимально доступной цене. Все желающие также смогут воспользоваться услугами персональных тренеров“, — сказал Андрус Мурумец, менеджер фитнес клуба 24-7. По его словам, члены клуба могут участвовать в различных тренировках всего за 20,99 евро в месяц в любом зале 24-7 Fitness по всей Эстонии.
Harju KEK инвестирует в проект развития Общинного центра Кейла 30 миллионов евро, чтобы он стал новой местной достопримечательностью и воротами города. Центр будет построен на Палдиском шоссе, на месте некогда легендарного главного здания Harju KEK, рядом с поликлиникой и Кейлаской школой. По словам Лехтметса, планируемый центр призван привнести в Кейла новые ценности и опыт, которые обогатят сообщество и создадут новые стандарты жизни. Многофункциональный центр предложит некоторые услуги и развлечения, которых до сих пор в Кейла не было.
Здание площадью почти 13 000 квадратных метров, общим размером с два футбольных поля, спланировано таким образом, чтобы стать не просто очередным обычным торговым центром. Помимо „Coop Максимаркет“ и спортивного клуба „24-7 Fitness“, здесь появятся кинотеатр на два зала, кафе и рестораны – частично с открытыми террасами. Также есть место для поставщиков различных общественных и медицинских услуг, связанных с домашними животными, и кружков по интересам. Не говоря уже о магазинах одежды, обуви, спортивных товаров, техники и прочего.
„Запланированный общинный центр является первой частью большого проекта развития будущего бизнес-городка Кейла, который превратит закрытую производственную территорию Harju KEK в новый центр притяжения. Там запланированы офисы, небольшие производственные здания и центральная площадь с зонами отдыха и обширным озеленением“, — сказал Лехтметс.
Harju KEK – девелопер и управляющий коммерческой и промышленной недвижимостью с самым большим в Эстонии опытом работы. Компания владеет почти 100 гектарами коммерческой и производственной земли и в общей сложности более 100 000 квадратных метров площадей под аренду. Крупнейшие деловые и промышленные парки Harju KEK – Кейлаский промышленный парк, бизнес-парк A11 возле Таллиннской окружной дороги, Промышленный парк Вальдмяэ в Тянассильма и гостиничный комплекс в столичном Старом городе. Harju KEK владеет более 31% акций биржевой компании Harju Elekter и более 27% акций предприятия EKE AS.
24-7 Fitness стал первым в Эстонии спортивным клубом, работающим круглосуточно с 2017 года. На сегодняшний день в их тренировках приняло участие более 54 000 человек. К концу этого года у компании будет 17 клубов по всей Эстонии, что делает ее одним из крупнейших поставщиков спортивных услуг.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.