ВИДЕО | „Никто не запрещает чтить память погибших, но носить при этом символику запрещено“. Правительство рассказало о новых решениях

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Каллас сказала, что рада визиту короля и королевы Швеции. Последний раз король Швеции был в Эстонии с визитом в 1992 году, после восстановления независимости. Тогда это показало, что Эстония действительно отдельное и независимое государство. Нынешний визит означает, что Эстония — достойный партнер на международной арене. „Если в прессе мы постоянно читаем, как у нас все плохо, то на самом деле люди, которые так давно не были в Эстонии, искренне удивляются тому скачку в развитии, который мы совершили за эти 30 лет. В очень сложных условиях мы добились много“, - отметила Каллас. Фото и видео с визита можно посмотреть ЗДЕСЬ.

На общеевропейском уровне мы рады, что инициатива Эстонии по снабжению Украины боеприпасами продолжает находить поддержку, разные шаги уже предприняты, производственные мощности увеличиваются, отметила премьер-министр.

Из других положительных новостей Каллас назвала замедление инфляции, снижение биржевой стоимости электричества. „Это важные показатели, которые облегчают жизнь как потребителям, так и предприятиям“, - отметила глава правительства. Уменьшилась и стоимость топлива, а также уровень безработицы, который является одним из самых низких в ЕС.

На заседании правительство приняло решения по 21 темам. Прежде всего, реорганизация работы министерств, а также законопроект, который позволит в срочном порядке построить полигон в Нурсипалу, что крайне необходимо в условиях российской агрессии. Пакет о налоговых изменениях практически готов, осталось согласовать некоторые моменты. Сегодня его утвердить не удалось, но это будет сделано в ближайшие дни, чтобы в понедельник он уже попал на рассмотрение в Рийгикогу.

Цахкна отметил, что на этот раз визит короля Швеции носил не только символический, но и практический характер. Также необходимо больше уделять внимания происходящему в Молдове, поддерживать ее на пути к Европе.