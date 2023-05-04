ВИДЕО | „Никто не запрещает чтить память погибших, но носить при этом символику запрещено“. Правительство рассказало о новых решениях(39)
Сегодня в 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр финансов Март Вырклаэв и министр обороны Ханно Певкур.
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Каллас сказала, что рада визиту короля и королевы Швеции. Последний раз король Швеции был в Эстонии с визитом в 1992 году, после восстановления независимости. Тогда это показало, что Эстония действительно отдельное и независимое государство. Нынешний визит означает, что Эстония — достойный партнер на международной арене. „Если в прессе мы постоянно читаем, как у нас все плохо, то на самом деле люди, которые так давно не были в Эстонии, искренне удивляются тому скачку в развитии, который мы совершили за эти 30 лет. В очень сложных условиях мы добились много“, - отметила Каллас. Фото и видео с визита можно посмотреть ЗДЕСЬ.
На общеевропейском уровне мы рады, что инициатива Эстонии по снабжению Украины боеприпасами продолжает находить поддержку, разные шаги уже предприняты, производственные мощности увеличиваются, отметила премьер-министр.
Из других положительных новостей Каллас назвала замедление инфляции, снижение биржевой стоимости электричества. „Это важные показатели, которые облегчают жизнь как потребителям, так и предприятиям“, - отметила глава правительства. Уменьшилась и стоимость топлива, а также уровень безработицы, который является одним из самых низких в ЕС.
На заседании правительство приняло решения по 21 темам. Прежде всего, реорганизация работы министерств, а также законопроект, который позволит в срочном порядке построить полигон в Нурсипалу, что крайне необходимо в условиях российской агрессии. Пакет о налоговых изменениях практически готов, осталось согласовать некоторые моменты. Сегодня его утвердить не удалось, но это будет сделано в ближайшие дни, чтобы в понедельник он уже попал на рассмотрение в Рийгикогу.
Цахкна отметил, что на этот раз визит короля Швеции носил не только символический, но и практический характер. Также необходимо больше уделять внимания происходящему в Молдове, поддерживать ее на пути к Европе.
Ляэнеметс поднял тему 9 мая, отметив, что ситуация в сфере безопасности в этот день не изменилась в сторону улучшения. Полиция, как и в предыдущие годы, будет находиться на улицах в усиленном составе, чтобы предотвратить нарушения. Публичные мероприятия в поддержку агрессии 9 мая и за несколько дней до этого запрещены. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ. „Никто не запрещает чтить память погибших во Второй мировой войне, скорбеть, посещать кладбище. Это делать можно. Главное, не носить при этом различную символику, которая может быть провокационной и разжигать ненависть“, - отметил министр. Также сегодня правительство решило прекратить дисциплинарное производство в отношении Эльмара Вахера, поскольку его полномочия в качестве гендиректора Департамента полиции и погранохраны закончились и у ведомства новый руководитель. Далее делом займется прокуратура.
По словам Ханно Певкура, еще одно решение правительства касается увеличения срока срочной службы до 12 месяцев для тех подразделений, которые должны находиться в постоянной боевой готовности. Закон для этого менять не надо. Министр подчеркнул, что обычный срок службы останется прежним — 8 месяцев.
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