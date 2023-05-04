В Ласнамяэ две собаки попали в беду: одна застряла в ванной, другая в колесах автобуса

Вчера в 11:08 центр тревоги позвонил человек, проживающий на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ, и сообщил, что его маленькая собачка застряла в ванной комнате и теперь скулит. Выяснилось, что животное запрыгнуло на дверную ручку, в результате чего дверь закрылась изнутри и владелец не смог ее открыть. Прибывшие на место спасатели открыли дверь и высвободили собаку.