04.05.2023, 10:45
В Ласнамяэ две собаки попали в беду: одна застряла в ванной, другая в колесах автобуса(1)
Вчера в 11:08 центр тревоги позвонил человек, проживающий на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ, и сообщил, что его маленькая собачка застряла в ванной комнате и теперь скулит. Выяснилось, что животное запрыгнуло на дверную ручку, в результате чего дверь закрылась изнутри и владелец не смог ее открыть. Прибывшие на место спасатели открыли дверь и высвободили собаку.
В 13:33 поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта на улице Катлери в Ласнамяэ собака застряла между колесами стоящего автобуса. Прибывшие на месте спасатели при помощи пневматического оборудования освободили собаки и передали ветеринарам.
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