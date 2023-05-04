Новости Эстонии
04.05.2023, 09:50

Неприятный сюрприз: ИД-карту сейчас нельзя использовать в обновленных браузерах

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Издание Forte пишет, что в самых распространенных в Эстонии браузерах больше нельзя использовать ИД-карту для идентификации личности или дигитальной подписи.

Согласно сообщению Департамента государственной инфосистемы (RIA), пользователи операционной системы Windows не смогут подписывать документы в интернете с помощью ИД-карты как в новой, выпущенной 3 мая, версии Chrome (версия 113.0), так и в готовящейся к выпуску новой версии Edge (версия 113.0). Если пользователи установили на компьютерах решение Web eID от RIA, то они не смогут и идентифицироваться.

Таким образом для идентификации и подписи придется использовать, например, браузер Firefox или услугу mobiil-ID.

В предыдущей версии Chrome (112.0) ИД-карта еще работала.

По заверению RIA, они занимаются разработкой возможного решения проблемы.

На форумах эксперты выражают недовольство отсутствием проактивности RIA, что привело к очередному „неожиданному сюрпризу“ при взаимодействии ИД-карты с обновлениями браузера.

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