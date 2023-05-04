Неприятный сюрприз: ИД-карту сейчас нельзя использовать в обновленных браузерах

Согласно сообщению Департамента государственной инфосистемы (RIA), пользователи операционной системы Windows не смогут подписывать документы в интернете с помощью ИД-карты как в новой, выпущенной 3 мая, версии Chrome (версия 113.0), так и в готовящейся к выпуску новой версии Edge (версия 113.0). Если пользователи установили на компьютерах решение Web eID от RIA, то они не смогут и идентифицироваться.