Неприятный сюрприз: ИД-карту сейчас нельзя использовать в обновленных браузерах(9)
Издание Forte пишет, что в самых распространенных в Эстонии браузерах больше нельзя использовать ИД-карту для идентификации личности или дигитальной подписи.
Согласно сообщению Департамента государственной инфосистемы (RIA), пользователи операционной системы Windows не смогут подписывать документы в интернете с помощью ИД-карты как в новой, выпущенной 3 мая, версии Chrome (версия 113.0), так и в готовящейся к выпуску новой версии Edge (версия 113.0). Если пользователи установили на компьютерах решение Web eID от RIA, то они не смогут и идентифицироваться.
Таким образом для идентификации и подписи придется использовать, например, браузер Firefox или услугу mobiil-ID.
В предыдущей версии Chrome (112.0) ИД-карта еще работала.
По заверению RIA, они занимаются разработкой возможного решения проблемы.
На форумах эксперты выражают недовольство отсутствием проактивности RIA, что привело к очередному „неожиданному сюрпризу“ при взаимодействии ИД-карты с обновлениями браузера.
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