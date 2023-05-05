ЧП и криминал
05.05.2023, 08:45

Только Олег Гросс смело заявляет: каждый год из наших магазинов воруют товаров на два миллиона евро

 (21)
Охранные фирмы: есть пять типов магазинных воров
Янне Паллон, заведующая магазином Raja, который принадлежит Гроссу, прекрасно знает все уголки в магазине, в которых пытаются спрятаться воры, пряча за пазуху или в рюкзак краденое. По мнению Олега Гросса, требование отделить алкоголь от других товаров способствует кражам.
Янне Паллон, заведующая магазином Raja, который принадлежит Гроссу, прекрасно знает все уголки в магазине, в которых пытаются спрятаться воры, пряча за пазуху или в рюкзак краденое. По мнению Олега Гросса, требование отделить алкоголь от других товаров способствует кражам.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

На магазины обрушилась волна краж: воруют подростки, молодые пары, матери семейств, не говоря уже о профессиональных ворах. Секретом Полишинеля является тот факт, что один процент оборота магазинов приходится на кражи. Однако обсудить с изданием Maaleht тему магазинных краж многие торговые сети отказались.

„Ежегодно из наших магазинов воруют товаров примерно на два миллиона евро“, - сказал владелец торговой сети Олег Гросс, добавив, что секретом Полишинеля является тот факт, что один процент оборота магазинов приходится на кражи, об этом известно большинству тех, кто имеет отношение к торговле, но говорить об этом не принято.

„К сожалению, оплачивать украденное приходится честным покупателям“, - сказал Гросс. Об этом тоже всем известно. Ежедневно принадлежащие бизнесмену магазины посещает 60 000 человек.

Оставить комментарий Читать комментарии (21)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии