05.05.2023, 08:45
Только Олег Гросс смело заявляет: каждый год из наших магазинов воруют товаров на два миллиона евро(21)
Охранные фирмы: есть пять типов магазинных воров
ФОТО: | Delfi Meedia
На магазины обрушилась волна краж: воруют подростки, молодые пары, матери семейств, не говоря уже о профессиональных ворах. Секретом Полишинеля является тот факт, что один процент оборота магазинов приходится на кражи. Однако обсудить с изданием Maaleht тему магазинных краж многие торговые сети отказались.
„Ежегодно из наших магазинов воруют товаров примерно на два миллиона евро“, - сказал владелец торговой сети Олег Гросс, добавив, что секретом Полишинеля является тот факт, что один процент оборота магазинов приходится на кражи, об этом известно большинству тех, кто имеет отношение к торговле, но говорить об этом не принято.