Только Олег Гросс смело заявляет: каждый год из наших магазинов воруют товаров на два миллиона евро

„Ежегодно из наших магазинов воруют товаров примерно на два миллиона евро“, - сказал владелец торговой сети Олег Гросс, добавив, что секретом Полишинеля является тот факт, что один процент оборота магазинов приходится на кражи, об этом известно большинству тех, кто имеет отношение к торговле, но говорить об этом не принято.