Умерла 32-летняя олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике

„Мы опустошены, потому что должны сообщить вам о смерти Тори Боуи. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой и лучом света, который сиял очень ярко. Наши сердца разбиты, и мы молимся с ее семьей и друзьями“, — написало агентство Боуи, Icon Management Inc., в социальных сетях в среду утром.

Кроме олимпийского золота Рио-2016 в эстафете, Тори добыла также серебро на 100-метровке и бронзовую медаль в беге на 200 м. В 2017-м она стала чемпионкой мира на дистанции 100 м. Также Боуи выступала в прыжках в длину.

По информации Sportsmax.tv , который ссылается на источник, атлетка скончалась в результате самоубийства. Примечательно, что в 2017 году она признавалась, что была близка к суициду, но ее жизнь спас спорт. Об этом сообщает „Телеграф“.

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