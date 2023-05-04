Эстонский велогонщик третий год подряд выступит на „Джиро д'Италия“

Таким образом 36-летний эстонец третий год подряд примет участие в этих соревнованиях, сообщил портал ERR Sport.

Изначально 36-летний Таарамяэ должен был участвовать в гранд-турах этого года только в Вуэльте, но в последний момент его добавили и в Джиро.

В прошлом году Рейн Таарамяэ занял в общем зачете „Джиро д'Италия“ 46-е место.

В 2023 году веломногодневка „Джиро д'Италия“ пройдет с 6 по 28 мая. Гонщики преодолеют 21 этап общей протяженностью около 3400 километров.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.