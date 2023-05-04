Международный союз велосипедистов вернул российских спортсменов в международные соревнования

Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

„Любой атлет, желающее получить статус „нейтрального индивидуального спортсмена“, должен подать заявление в UCI в рамках процедуры, после чего, если условия будут выполнены, этот статус будет выдан“, — говорится в заявлении организации.

Перед допуском к международным стартам велосипедистов будут проверять на отсутствие связей с вооруженными силами и проводить опрос относительно их отношения к войне в Украине.

UCI ранее разрешал выступать российским спортсменам в отдельных дисциплинах, где они бы представляли профессиональные команды.

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