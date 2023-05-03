ФОТО | Неожиданный герой „Левадии“ оставил „Пайде“ без победы шестую игру подряд

В составе „Левадии“ появился неожиданный герой. После девяти туров игрок с опытом в MLS Вука Латинович сыграл всего три матча, потому что на месте центрального защитника таллиннской команды в основном играли бразилец Хейтор и владелец малийского паспорта Фомба. Поскольку в эстонской лиге есть лимит на количество легионеров, 25-летний игрок бывшей сербской молодежной сборной не мог поместиться даже на скамейке запасных. В среду главный тренер „Левадии“ Курро Торрес выпустил защитника Латиновича в стартовом составе.

На 20-й минуте „Левадия“ заработала на угловой, после которого Латинович вывел хозяев вперед. Всего через девять минут Латинович забил второй мяч.

В конце матча футболисты Пайде все больше рисковали на глазах у 363 зрителей, но забить не смогли.

„На второй тайм мы внесли изменения как в плане замен, так и в тактической схеме. Все или ничего, так как „Левадия“ была опасна в контратаках. Нужен был один гол, чтобы набрать обороты, но, к сожалению, этого не произошло“, — пояснил Воолайд.

„Левадия“ набрала 26 очков и лидирует в чемпионате Эстонии, действующий чемпион „Флора“ отстает от них на три очка.

Городская команда Пайде выиграли две игры, четыре раза сыграл вничью и потерпела четыре поражения в десяти играх чемпионата. Их последний успех датируется 1 апреля, когда они с небольшим перевесом обыграли дебютанта Харью Лаагри со счетом 1:0, в последних шести матчах команда из Пайде так и не вкусила радости победы. С десятью очками они делят с нарвским „Трансом“ седьмое и восьмое места.

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