Подоляк в связи с атакой дрона: Россия явно готовит теракт

„Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи“, - написал в среду в Twitter советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует „дроны над Кремлем“.

Напоминаем, что в ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. В Кремле расценили эти действия как „спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ“ и пригрозили „принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным“.

Кремль заявил, что в результате „предпринятых военными и специалистами службами своевременных действий“ дроны были выведены из строя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина в момент предполагаемой атаки дронов не было в Кремле. 3 мая он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, его график не изменился.

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