ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (434-й день) | Над Кремлем взорвался дрон. Зеленский приехал в Финляндию. При обстреле Херсона и области погиб 21 человек
Подводим итоги 434-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает пресс-служба президента РФ, не приводя подробности. В результате никто не пострадал, отметили в Кремле. Российская сторона расценивает инцидент как „спланированную террористическую акцию и покушение“ на главу государства, а также „оставляет за собой право ответить на попытку удара ... где и когда посчитает нужным“, цитируют госСМИ пресс-службу Кремля.
В Киеве отвергли обвинения России в атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в московском Кремле. „Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует „дроны над Кремлем“", - написал в Twitter cоветник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные заявления дают России основания оправдать свои атаки по гражданским целям в Украине. Подоляк также заметил, что Украина „не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи“.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на российские обвинения Украины в атаке на Кремль. „Мы оставляем Украине, которая ежедневно подвергается российским атакам.., решать, как она собирается защищаться, возвращать свои территории“, - заявил он в интервью газете Washington Post, отрывок из которого размещен в Twitter. Коснувшись самих обвинений Москвы, Блинкен заметил, что „следует воспринимать с очень большой долей скепсиса все, что исходит из Кремля“. „Мы видели лишь сообщения в СМИ, мы не знаем фактов“, - сказал он.
Беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, атака произошла 2 мая около 13.00. По версии Baza, БПЛА прилетел „со стороны Украины“. Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.
Baza также сообщает, что беспилотник также сбросил боеприпас, - „предположительно, ВОГ-17“ - на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор.
У порта Тамань в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, Причиной возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна стало падение беспилотного летательного аппарата, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, не приводя подробности.
По военному аэродрому в Брянской области в ночь на 3 мая был совершен удар беспилотниками, сообщил Telegram-канал Baza. По неподтвержденным данным, речь идет о 5 БПЛА, из которых два были уничтожены из стрелкового оружия, другие два взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник не был обнаружен. Повреждения получил не используемый транспортный самолет Ан-124. Российские власти пока не подтвердили эту информацию
Ночью Россия атаковала украинскую территорию из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря, применив 26 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и Shahed-131, заявили Воздушные силы Украины. По их данным, 21 из 26 беспилотников сбит.
В Днепре один из дронов попал в административное здание, в результате вспыхнул пожар, который позднее был потушен, сообщили в областной военной администрации. На месте работают спасатели, власти уточняют последствия атаки, жители города не пострадали, указали региональные власти.
Потери личного состава российских войск за 2 мая увеличились на 520 до 191 940 убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, за сутки российская армия потеряла 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 28 беспилотников.
Заместители министров обороны Турции, Украины и России 5 мая проведут в Стамбуле встречу по вопросу продления „зерновой сделки“, сообщают турецкие информагентства со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Между тем министерство иностранных дел РФ в комментарии РИА „Новости“ уточнило, что „вопрос не согласован“.
В результате российских обстрелов Херсона и области по состоянию на 22 часа 3 мая погибл 21 человек и 48 получили ранения различной степени тяжести, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. По его данным, попадание снарядов в объекты гражданской инфраструктуры в областном центре привело к гибели 12 человек. Днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел попала бригада энергетиков, ремонтировавшая электросети после очередных атак российской армии. Трое работников погибли. Утром от обстрела Дарьевской общины Херсонской области погиб мужчина.
Опасаясь новых утечек информации, украинские власти не сообщают западным союзникам детали готовящегося контрнаступления, пишет американское издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, контактирующих с украинским командованием. По их словам, Киев сообщает США и европейским странам основные разведданные, но ничего не говорит о сроках будущего наступления и численности своих войск, которые планируется в нем задействовать. Со ссылкой на неназванного депутата Рады издание также указывает, что власти держат в секрете подробности о контрнаступлении и от других политиков в Украине. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заметил, что Украина не обязана уведомлять союзников о контрнаступлении или сообщать о нем заранее.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинистё. На переговорах двух глав государств речь идет о защите Украины от российской агрессии и помощи ей в этом со стороны Финляндии, двусторонних отношениях и глобальной геополитической ситуации, говорится в сообщении на официальном сайте финского президента. Позже украинский лидер проследует на саммит стран Северной Европы и Украины с участием премьер-министров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.
Европейская комиссия приняла постановление о поддержке производства боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов. Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро. Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая – совместные закупки для дальнейшего обеспечение Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро.
Российские корабли находились возле газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток-2“ в Балтийском море незадолго до атаки на них в 2022 году, говорится в совместном расследовании, проведенном СМИ скандинавских стран. Последнее из российских судов покинуло указанную зону за пять дней до взрывов на газопроводах, сообщили шведский телеканал SVT, датский DR, норвежский NRK и финский Yle. Поскольку на судах были отключены системы слежения, информация об их местоположении не фиксировалась. Однако перехваченные радиопереговоры, отправленные с них на российские военно-морские базы, показывают положение, скорость и направление движения кораблей. Они находились в районе взрывов по нескольку часов, в одном случае - более 24 часов.
Зеленский: „Мы не атаковали Путина, мы это оставим международному трибуналу“
„Мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на своей территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого... Поэтому - мы не атаковали Путина, мы это (международному) трибуналу оставим“, - сказал президент Зеленский на совместном брифинге с лидерами стран Северной Европы в Хельсинки.
Зеленский допустил, что атаку дронов на Кремль организовала Россия
„Ему (Путину) нужно что-то делать резкое: то „покушения“, то дроны, то какие-то „гуси, которые их бомбили“. Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории“, — сказал президент Украины на пресс-конференции в Хельсинки (цитата по „Политике страны“).