ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (434-й день) | Над Кремлем взорвался дрон. Зеленский приехал в Финляндию. При обстреле Херсона и области погиб 21 человек

Baza также сообщает, что беспилотник также сбросил боеприпас, - „предположительно, ВОГ-17“ - на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор.

Беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье в Белгородской област и, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, атака произошла 2 мая около 13.00. По версии Baza, БПЛА прилетел „со стороны Украины“. Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на российские обвинения Украины в атаке на Кремль. „Мы оставляем Украине, которая ежедневно подвергается российским атакам.., решать, как она собирается защищаться, возвращать свои территории“, - заявил он в интервью газете Washington Post, отрывок из которого размещен в Twitter. Коснувшись самих обвинений Москвы, Блинкен заметил, что „следует воспринимать с очень большой долей скепсиса все, что исходит из Кремля“. „Мы видели лишь сообщения в СМИ, мы не знаем фактов“, - сказал он.

В Киеве отвергли обвинения России в атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в московском Кремле. „Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует „дроны над Кремлем“", - написал в Twitter cоветник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные заявления дают России основания оправдать свои атаки по гражданским целям в Украине. Подоляк также заметил, что Украина „не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи“.

Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает пресс-служба президента РФ , не приводя подробности. В результате никто не пострадал, отметили в Кремле. Российская сторона расценивает инцидент как „спланированную террористическую акцию и покушение“ на главу государства, а также „оставляет за собой право ответить на попытку удара ... где и когда посчитает нужным“, цитируют госСМИ пресс-службу Кремля.

У порта Тамань в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, Причиной возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна стало падение беспилотного летательного аппарата, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, не приводя подробности.

По военному аэродрому в Брянской области в ночь на 3 мая был совершен удар беспилотниками, сообщил Telegram-канал Baza. По неподтвержденным данным, речь идет о 5 БПЛА, из которых два были уничтожены из стрелкового оружия, другие два взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник не был обнаружен. Повреждения получил не используемый транспортный самолет Ан-124. Российские власти пока не подтвердили эту информацию

Ночью Россия атаковала украинскую территорию из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря, применив 26 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и Shahed-131, заявили Воздушные силы Украины. По их данным, 21 из 26 беспилотников сбит.

В Днепре один из дронов попал в административное здание, в результате вспыхнул пожар, который позднее был потушен, сообщили в областной военной администрации. На месте работают спасатели, власти уточняют последствия атаки, жители города не пострадали, указали региональные власти.

Потери личного состава российских войск за 2 мая увеличились на 520 до 191 940 убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, за сутки российская армия потеряла 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 28 беспилотников.

Заместители министров обороны Турции, Украины и России 5 мая проведут в Стамбуле встречу по вопросу продления „зерновой сделки“, сообщают турецкие информагентства со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Между тем министерство иностранных дел РФ в комментарии РИА „Новости“ уточнило, что „вопрос не согласован“.