Экономика
07.05.2023, 21:15

ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как выплачивается пенсия в случае смерти пенсионера?

 
Юлле Пихо
Советник департамента социального страхования
ФОТО: Argo Ingver

„У меня 3 января умер отец. Так как у него не было банковского счета, то деньги принесли домой. Мать их не взяла. Позже сходили со свидетельством о смерти в Пенсионный департамент, и там сказали, что пенсия пойдет в наследство. Так как у отца никакого наследства не было, то мы решили к нотариусу не обращаться, потому что нотариальная плата составляет 200 евро. Пенсия отца была немногим более 300 евро. Можно ли и как теперь получить эти деньги?“ - спрашивает читатель Maaleht.

Невыплаченная или оставшаяся неполученной государственная пенсия по старости входит после смерти лица в наследуемое имущество и поэтому относится к наследству.

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