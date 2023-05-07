ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Как выплачивается пенсия в случае смерти пенсионера?

„У меня 3 января умер отец. Так как у него не было банковского счета, то деньги принесли домой. Мать их не взяла. Позже сходили со свидетельством о смерти в Пенсионный департамент, и там сказали, что пенсия пойдет в наследство. Так как у отца никакого наследства не было, то мы решили к нотариусу не обращаться, потому что нотариальная плата составляет 200 евро. Пенсия отца была немногим более 300 евро. Можно ли и как теперь получить эти деньги?“ - спрашивает читатель Maaleht.