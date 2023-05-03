СЕЙЧАС на DELFI TV | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ принимает „Виймси/Спортленд“ в первом матче полуфинала

Хотя „Виймси/Спортленд“ занял четвертое место, а „Калев/Крамо“ первое место, в октябрьском матче клуб из Виймси выиграл у „Калев/Крамо“ со счетом 73:70. В следующих двух матчах Калев выиграл финал кубковой серии 77:64 и матч лиги в январе 87:74. В четвертьфинале чемпионата у обеих команд не возникло больших проблем, потому что „Крамо“ обыграл „Калев/Аудентес“ 3:0, а „Виймси“ обыграл „ТалТех/Оптибет“ 3:0.

Таави Юркамм, игрок „Калева/Крамо“, признал, что последняя игра четвертьфинала была для них весьма удачной. „Нам нужна была такая игра, чтобы вернуть себе уверенность перед полуфиналом. В случае с „Виймси“ это сплоченная команда, все играют на своих местах, и у них есть хороший тренер. Серия обещает быть интересной“, — сказал он.