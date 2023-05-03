ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по баскетболу: „Калев/Крамо“ обыграл „Виймси/Спортленд“ в первом матче полуфинала

В начале матча „Виймси/Спортленд“ долгое время владели инициативой, а уже после первых десяти минут вели со счетом 23:17.

Во второй четверти начал куражиться Александр Ковляр, игрок „Калев/Крамо“, который вскоре вывел команду вперед на три очка. Но с тех пор лидерство переходило из рук в руки до перерыва между четвертями. За четыре секунды до конца второй четверти „Калев/Крамо“ уступал в счете, но Артур Конончук его сравнял 43:43.

После паузы Калев/Крамо взяли игру под свой контроль. Последовательные успехи Хьюго Тоома вывели „Калев“ вперед 58 : 54, и вскоре они впервые вышли вперед с шестью очками отрыва. Но на последних секундах третьей четверти счет стал 69 : 66. Но тут Виймси выдохлись.

Калев/Крамо наконец-то закрыли свою оборону, а Хьюго Тоом стал героем атаки. 20-летний вингер набрал еще восемь очков за чуть более чем пять минут в четвертой четверти и вывел команду вперед 79 : 68. При этом атака уставших игроков „Виймси“ шла все более и более жестко. За полторы минуты до конца матча отличился Йорген Рикберг, но за семь минут до этого Калев/Крамо уже совершили спринт в 17 очков . В итоге Калев/Крамо выиграли матч со счетом 88 : 73.

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