Эксперт про автоналог: цель состоит исключительно в том, чтобы заткнуть дыру в государственном бюджете

Руководитель по маркетингу в компании ABC motors Индрек Люберг считает, что предложенные Департаментом транспорта налоговые ставки незначительные. „Масштаб мог быть гораздо шире. Скажем, налог на регистрацию для автомобилей с самыми высокими выбросами мог бы достигать 10 000 евро (в черновом варианте эта цифра составляет 3600 евро на автомобиль с выбросами 300 г/км. Например, у Mercedes-Benz Sprinter или Dodge charger – прим. ред.). А разница в годовом налоге между автомобилями с выбросами 120 г/км и 300 г/км могла, например, различаться в 10 раз (в предлагаемом сейчас варианте разница в годовом налоге составляет 9 евро в месяц – 72 евро против 180 евро в год – прим. ред.). Такие цифры не убедят никого сделать выбор в пользу более экологичного транспорта, – считает Люберг. – Похоже, что цель состоит исключительно в том, чтобы заткнуть дыру в государственном бюджете. Давайте возьмем немного налогов со всех, чтобы никто не возмущался“.

Что касается новых автомобилей, то Люберг отмечает, что цены на них уже и так выросли больше, чем предлагаемая налоговая ставка. Интресс также увеличился. Однако большее влияние автоналог окажет на рынок подержанных машин, считает Люберг. „Потому что налог на первичную регистрацию будет составлять больший процент от цены более дешевых автомобилей. Так что можно ожидать, что, по крайней мере в первое время, импорт подержанных автомобилей сократится, а автомобили, находящиеся уже в обращении в Эстонии, будут эксплуатироваться, пока не сломаются“.

„При этом ежемесячная плата за машину, взятую в лизинг на пять лет, увеличится примерно на 28 евро, – продолжает подсчеты Люберг. – Добавьте сюда разницу в 9 евро, если разделить годовую плату на месяцы исходя из выбросов автомобиля“.