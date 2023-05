Эксперт про автоналог: цель состоит исключительно в том, чтобы заткнуть дыру в государственном бюджете

В компании Auto 100 полагают, что автомобили должны облагаться налогом только на основе выбросов CO 2 . С 2007 года, в контексте директивы ЕС, каждый импортируемый автомобиль оснащен COC, или сертификатом соответствия, в котором указаны выбросы CO 2 данного автомобиля. „Самым простым способом было бы обложить автомобили налогом в размере 1 евро за грамм CO 2 , независимо от того, насколько старый, новый, большой или маленький автомобиль“, – рассуждает Пярнпуу. А вот автомобили старше 2007 года, по его мнению, можно не облагать налогом вовсе. „Потому что они рано или поздно все равно исчезнут с дорог“.