Эксперт про автоналог: цель состоит исключительно в том, чтобы заткнуть дыру в государственном бюджете(14)
С 1 июля 2024 года в Эстонии будет введен налог на автомобили. Департамент транспорта подготовил первый рабочий документ, в котором описаны предполагаемые размеры налоговых ставок. RusDelfi попросил экспертов прокоментировать его.
Руководитель по маркетингу в компании ABC motors Индрек Люберг считает, что предложенные Департаментом транспорта налоговые ставки незначительные. „Масштаб мог быть гораздо шире. Скажем, налог на регистрацию для автомобилей с самыми высокими выбросами мог бы достигать 10 000 евро (в черновом варианте эта цифра составляет 3600 евро на автомобиль с выбросами 300 г/км. Например, у Mercedes-Benz Sprinter или Dodge charger – прим. ред.). А разница в годовом налоге между автомобилями с выбросами 120 г/км и 300 г/км могла, например, различаться в 10 раз (в предлагаемом сейчас варианте разница в годовом налоге составляет 9 евро в месяц – 72 евро против 180 евро в год – прим. ред.). Такие цифры не убедят никого сделать выбор в пользу более экологичного транспорта, – считает Люберг. – Похоже, что цель состоит исключительно в том, чтобы заткнуть дыру в государственном бюджете. Давайте возьмем немного налогов со всех, чтобы никто не возмущался“.
Что касается новых автомобилей, то Люберг отмечает, что цены на них уже и так выросли больше, чем предлагаемая налоговая ставка. Интресс также увеличился. Однако большее влияние автоналог окажет на рынок подержанных машин, считает Люберг. „Потому что налог на первичную регистрацию будет составлять больший процент от цены более дешевых автомобилей. Так что можно ожидать, что, по крайней мере в первое время, импорт подержанных автомобилей сократится, а автомобили, находящиеся уже в обращении в Эстонии, будут эксплуатироваться, пока не сломаются“.
„При этом ежемесячная плата за машину, взятую в лизинг на пять лет, увеличится примерно на 28 евро, – продолжает подсчеты Люберг. – Добавьте сюда разницу в 9 евро, если разделить годовую плату на месяцы исходя из выбросов автомобиля“.
Немного иного мнения придерживается член правления Auto 100 Юсси Пярнпуу. По его словам, Эстонии необходимо стремиться к обновлению автопарка, так как средний возраст автомобиля у нас в стране составляет 16,4 года. Это приводит к высокому загрязнению окружающей среды и проблемам с безопасностью дорожного движения „Кроме того, с учетом сегодняшних тенденций и тенденций в Европейском союзе, необходимо продвигать электромобили и использование других альтернативных видов топлива“, – уверен Пярнпуу. В его понимании предлагаемая мера ведет к неизбежному обновлению автопарка. „Возьмем, например, широко используемый автомобиль – Passat пятого поколения 2010 года выпуска, который выбрасывает от 300 до 400 граммов CO2. Если сам автомобиль стоит 1500 евро, а налог на него составит 400 евро в год, это может заставить вас задуматься об обновлении“.
В компании Auto 100 полагают, что автомобили должны облагаться налогом только на основе выбросов CO2. С 2007 года, в контексте директивы ЕС, каждый импортируемый автомобиль оснащен COC, или сертификатом соответствия, в котором указаны выбросы CO2 данного автомобиля. „Самым простым способом было бы обложить автомобили налогом в размере 1 евро за грамм CO2, независимо от того, насколько старый, новый, большой или маленький автомобиль“, – рассуждает Пярнпуу. А вот автомобили старше 2007 года, по его мнению, можно не облагать налогом вовсе. „Потому что они рано или поздно все равно исчезнут с дорог“.
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