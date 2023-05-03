В Евросоюзе будут наращивать производство ракет и боеприпасов

Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро и призывает страны Евросоюза мобилизовать инвестиции в производство снарядов еще на 500 млн евро.

Брюссель рассчитывает на быстрое принятие соответствующего закона Европарламентом и Советом ЕС до конца июня. Предусмотренные им меры поддержки будут действовать до середины 2025 года.

„Мы должны производить больше, чтобы компенсировать сокращение запасов: как вы знаете, страны ЕС были вынуждены прибегнуть к этому, чтобы обеспечить Украину необходимыми боеприпасами“, - пояснил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он напомнил, что Евросоюз обязался предоставить Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение следующих двенадцати месяцев.

Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая - совместные закупки для дальнейшего обеспечения Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро, первый из них уже одобрен Советом ЕС.

Детали предложения Еврокомиссии

Финансовая поддержка будет предоставляться в виде грантов на оптимизацию, расширение,модернизацию или перепрофилирование существующих производственных мощностей и создание новых мощностей, а также создание трансграничных промышленных партнерств, в том числе в рамках государственно-частных партнерств, переподготовку и повышение квалификации кадров и другие меры.

Кроме того, закон облегчит доступ к финансированию для производящих боеприпасы и ракеты компаний в Евросоюзе. Для этих целей может быть создан специальный фонд, способный предоставлять компаниям доступ как к государственному, так и к частному финансированию, чтобы ускорить инвестиции в наращивание производственных мощностей.