ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Слухи о приходе пляжной погоды оказались преувеличенными
Ушедшая в Россию область низкого давления открыла дорогу холоду с северных широт. На фоне растущего атмосферного давления по ночам облачность будет рассеиваться, а температура воздуха при безоблачной погоде значительно снижаться, пишет синоптик Тайми Пальяк в Maaleht.
Минимальные значения, до которых будет опускаться столбик термометра — минус 4-5 градусов, на почве заморозки могут быть на два-три градуса ниже. Лишь на побережье при ветре со стороны моря температура воздуха будет оставаться в небольшом плюсе.
Днем при некотором влиянии области низкого давления на восточной границе и согревающим почву лучам солнца будет образовываться кучевая облачность, кое-где выпадут осадки — в основном в виде снега с дождем, снега и снежной крупы, а на побережье — в виде дождя.