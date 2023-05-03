ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Слухи о приходе пляжной погоды оказались преувеличенными

Минимальные значения, до которых будет опускаться столбик термометра — минус 4-5 градусов, на почве заморозки могут быть на два-три градуса ниже. Лишь на побережье при ветре со стороны моря температура воздуха будет оставаться в небольшом плюсе.

Днем при некотором влиянии области низкого давления на восточной границе и согревающим почву лучам солнца будет образовываться кучевая облачность, кое-где выпадут осадки — в основном в виде снега с дождем, снега и снежной крупы, а на побережье — в виде дождя.

Температура воздуха днем будет повышаться всего до 3–8°. Северо-западный и северный ветер добавят прохлады.