Задержаны подозреваемые, напавшие на известного российского баскетболиста, им грозит до 12 лет тюрьмы

МВД России объявило о задержании трех подозреваемых в избиении известного баскетболиста ЦСКА и сборной России Алексея Шведа.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, предполагает наказание до 12 лет).

Вечером в понедельник Алексей Швед вместе с супругой и друзьями отдыхал в одном из московских ресторанов. На выходе из заведения у спортсмена и компании возник конфликт. На улице он подвергся нападению нескольких человек: от удара он упал, из уха у него пошла кровь. На помощь Шведу пришли сотрудники ресторана.

В результате нападения баскетболист был доставлен в больницу медицинской бригадой.

Также сообщалось, что Шведа избили из-за того, что нападавшие проиграли деньги из-за поражения ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ против „Локомотива“. Злоумышленники поставили на победу армейской команды.

Алексей Швед в составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. В период с 2012 по 2015 год он играл в командах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Швед участвовал в драфте НБА 2010 года, но не был выбран ни в первом, ни во втором раунде.

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