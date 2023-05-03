Полиция запретила проводить 9 мая собрания, направленные на оправдание агрессии

По словам руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Рогера Кумма, наибольшее количество случаев использования символики государства-агрессора полиция зарегистрировала в прошлом году именно 9 мая, около 200 случаев. „Символам, которые носят сейчас совершающие военные преступления солдаты России, нет места в свободной Эстонии, за последние годы это было неоднократно подтверждено и судом“, - сказал Кумм.

В этом году полиция выносит запрет на проведение 9 мая и в преддверии этой даты публичные собрания с вероятным использованием враждебной символики, поскольку это может повлечь за собой серьёзные правонарушения и конфликты.

„Запрещается проводить демонстрации, собираться и выступать с речами, пропагандирующими войну, и поддерживать символами, словами и действиями военные преступления путинского режима на Украине“, - пояснил Кумм. На сегодня ни одного такого собрания зарегистрировано не было.

Организация проведения запрещённого публичного собрания наказуема денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года. Полиция будет задерживать лиц, агитирующих принимать участие в запрещённом собрании или иным способом оказывающих помощь в его проведении.

„Также, чтобы незамедлительно выявлять такие случаи и предотвращать проявления вражды, мы отслеживаем происходящее в интернете и особенно в социальных сетях“, - сказал руководитель отделения полиции.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.