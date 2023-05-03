ВИДЕО | Кремль заявил, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина в Москве
В ночь на 3 мая два беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина, утверждают в Кремле. Ответственность за это Кремль возложил на „киевский режим“, передает „Медуза“.
Кремль заявил, что в результате „предпринятых военными и специалистами службами своевременных действий“ дроны были выведены из строя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путина в момент предполагаемой атаки дронов не было в Кремле. 3 мая он работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, его график не изменился.
„Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным“, — говорится в сообщении Кремля. Произошедшее там назвали „спланированной террористической атакой и покушением на президента“.
В соцсетях также публикуют видео атаки дронов.
Песков заявил, что парад 9 мая на Красной площади состоится, несмотря на атаку. Путин, по словам пресс-секретаря, будет в нем участвовать.
Ночью 3 мая в телеграм-канале „Соседи. Якиманка-Замоскворечье“ опубликовали два видео, на которых можно заметить дым в районе Кремля. „Хлопок по силе был похож на раскат грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители Дома на набережной видели искры в небе и людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопков. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена“, — говорилось в сообщении канала.
За несколько минут до сообщения Кремля мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 3 мая в Москве запрещается запускать беспилотники.
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