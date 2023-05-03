Налоговый департамент подозревает фирму-перевозчика топлива в уклонении от налогов на более чем сотню тысяч евро(4)
Налогово-таможенный департамент подозревает, что Starbunker OÜ, являющаяся посредником при поставках судового топлива, злоупотребила полученным от государства разрешением на освобождение от акциза, пишет Ärileht со ссылкой на Ärigeenius. Не по адресу ушли сотни тысяч литров топлива.
Компания Starbunker OÜ занимается поставкой топлива для портового флота и перевозкой топлива автомобильным транспортом.
В январе фирма получила от Налогово-таможенного департамента разрешение на освобождение от акциза — это означает, что предприятие может хранить топливное масло и дизельное топливо в судах-бункеровщиках без уплаты акциза.
Сегодня разрешение было заморожено, так как с минувшей осени фирма под следствием, материалы которого показывают: дизельное топливо, которое должно было идти из акцизных хранилищ таллиннского и маардуского терминалов прямо на бункеровщик Ikla, шло совсем по другому адресу.
По этой схеме прошло почти 300 000 литров топлива, а это значит, что если подозрения окажутся обоснованными, то государство обманули на 140 000 евро.
Потеря разрешения на освобождение от акциза означало бы для предприятия, по словам его представителей, ежемесячный ущерб в десятки тысяч евро, что было бы и на без того турбулентном топливном рынке серьезным ударом по финансовому положению предприятия.
Компания ходатайствовала через суд о правовой защите, но как Таллиннский административный, так и Таллиннский окружной суд в этом отказали, и разрешение на освобождение от акциза фирма потеряла.
Если теперь и уголовное дело завершится обвинительным приговором, то компанию ждет значительный штраф.
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