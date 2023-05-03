Бывшего главреда Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии

Прокуратура запрашивала для Протасевича 10 лет колонии усиленного режима, передает „Медуза“.

Двух других фигурантов дела — основателя Nexta Степана Путило и экс-редактора канала Яна Рудика — заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно.

По версии следствия, фигуранты дела с 2020 года, „исполняя общий план заговора с целью захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем“, публиковали в телеграм-каналах Nexta и „Беларусь головного мозга“ „информационные материалы, имеющие деструктивные цели“. Следствие также считает, что обвиняемые призывали „протестно настроенных граждан совершать акты терроризма“.

Протасевич — единственный фигурант дела, которого задержали и судят очно.

Всего Протасевича обвиняют по 11 статья уголовного кодекса Беларуси. Среди них — разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, создание и руководство экстремистским формированием, дискредитация Республики Беларусь и другие.

Nexta — один из самых известных белорусских оппозиционных ресурсов, получивший массовую популярность на фоне протестов против Александра Лукашенко в августе 2020 года. Власти Беларуси внесли телеграм-каналы Nexta в список каналов, распространяющих „экстремистские материалы“, и объявили их „экстремистским формированием“.

После задержания в мае 2021 года Протасевич заявил, что сотрудничает со следствием, „чтобы искупить тот вред“, который „нанес стране“. Родители Протасевича призывали тогда относиться к его „признаниям“ критически и говорили, что они были получены методом „физического воздействия“.

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