„Никто не отменяет 9 мая“ – какие ограничения будут действовать с 5 по 9 мая в Нарве

„В Нарве живут разумные люди“, – неоднократно повторили Калмер Янно и Катри Райк. Прошлый год, по словам полицейского, показал, что этот день можно провести спокойно и достойно. Нельзя устраивать публичные мероприятия в этот день, носить запрещенную символику, слушать военные песни, запускать дроны – в основном, это все ограничения.

Запрещенных к посещению мест в Нарве нет. „Главное, чтобы не использовалась символика страны-агрессора, не было спонтанных встреч, которые могут перерасти в публичное собрание, если кто-то начнет говорить речи, поддерживающие режим агрессора, то полиция сразу вмешается“, – сказал Янно.

Символика

Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевские ленты, флаги РФ, СССР, прочая советская символика не должны находиться в публичном пространстве. Использование военной формы также запрещено, как и элементы, знаки отличия РФ. Если с орденами Второй мировой войны придут к памятным местам ветераны, то им, конечно, за это ничего не будет. Но, по словам Калмера, в прошлом году в Нарве они не встретили ни одного такого ветерана.

Публичные мероприятия

Запрещено общее шествие, как запрещенное общественное собрание также рассматривается автопробег. Полиции, по словам Янно, известны люди, инициаторы торжественных мероприятий в Нарве на 9 мая. В прошлом году они ничего не организовывали. В этом году полиция с некоторыми из них уже провела разговоры, они подтвердили, что не планируют проводить публичные мероприятия – шествия, пробеги и т.п.

За скоплением людей в городском пространстве полиция будет особенно наблюдать. „Если люди собрались у памятного места, спокойно возлагают цветы, то, конечно, в этом нет никакого нарушения, человек может гулять по городу спокойно там, где он хочет – это же естественно“, – объяснил Калмер. Но если полиция заметит, что где-то скопилось много людей, то они будут контролировать это место. Особенно это касается 9 мая, но уже с 5 мая полиция будет работать в усиленном режиме.