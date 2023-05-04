„Никто не отменяет 9 мая“ – какие ограничения будут действовать с 5 по 9 мая в Нарве(13)
Больших опасений в том, что случатся провокации, в горуправе и полиции Нарвы нет. Действуют все те же рекомендации к проведению 9 мая, что и в прошлом году. Тем, кто будет отмечать праздник, следует учесть ряд ограничений. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в городской управе представитель полиции Калмер Янно, главный специалист службы охраны порядка Дмитрий Дьяков и мэр Нарвы Катри Райк.
„В Нарве живут разумные люди“, – неоднократно повторили Калмер Янно и Катри Райк. Прошлый год, по словам полицейского, показал, что этот день можно провести спокойно и достойно. Нельзя устраивать публичные мероприятия в этот день, носить запрещенную символику, слушать военные песни, запускать дроны – в основном, это все ограничения.
Запрещенных к посещению мест в Нарве нет. „Главное, чтобы не использовалась символика страны-агрессора, не было спонтанных встреч, которые могут перерасти в публичное собрание, если кто-то начнет говорить речи, поддерживающие режим агрессора, то полиция сразу вмешается“, – сказал Янно.
Символика
Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевские ленты, флаги РФ, СССР, прочая советская символика не должны находиться в публичном пространстве. Использование военной формы также запрещено, как и элементы, знаки отличия РФ. Если с орденами Второй мировой войны придут к памятным местам ветераны, то им, конечно, за это ничего не будет. Но, по словам Калмера, в прошлом году в Нарве они не встретили ни одного такого ветерана.
Публичные мероприятия
Запрещено общее шествие, как запрещенное общественное собрание также рассматривается автопробег. Полиции, по словам Янно, известны люди, инициаторы торжественных мероприятий в Нарве на 9 мая. В прошлом году они ничего не организовывали. В этом году полиция с некоторыми из них уже провела разговоры, они подтвердили, что не планируют проводить публичные мероприятия – шествия, пробеги и т.п.
За скоплением людей в городском пространстве полиция будет особенно наблюдать. „Если люди собрались у памятного места, спокойно возлагают цветы, то, конечно, в этом нет никакого нарушения, человек может гулять по городу спокойно там, где он хочет – это же естественно“, – объяснил Калмер. Но если полиция заметит, что где-то скопилось много людей, то они будут контролировать это место. Особенно это касается 9 мая, но уже с 5 мая полиция будет работать в усиленном режиме.
„Соблюдайте все указания патруля, если вдруг спонтанная встреча начнет перерастать в собрание, и все будет в порядке“, – порекомендовал Янно. Он также призвал звонить в полицию, если кто-то увидит и услышит, что кто-то начинает подначивать к запрещенным действиям или призывать, например, спеть военную песню. После звонка следует отойти на безопасное расстояние, чтобы не произошло никаких инцидентов.
Концерт в Ивангороде. Если он будет, что сделает полиция?
Мы писали, что власти Ивангорода планируют 9 мая провести концерт на берегу реки и установить большой экран для трансляции концерта. Будет ли нарвская полиция предпринимать какие-то действия? Калмер ответил, что пока на противоположном берегу Наровы ничего не установили и будет ли концерт – неизвестно. „Мы будем готовиться к любым сценариям и будем готовы отреагировать на любые происшествия“, – прокомментировал Калмер Янно. Катри Райк также подтвердила, что информации о возможном концерте у нее нет.
Возможно, изменится организация парковки рядом с памятными местами
Дмитрий Дьяков рассказал, что для сохранения общественного порядка, служба охраны порядка 8 и 9 мая будет работать на улицах города: проверять соблюдение закона, смотреть парковку автомобилей. „Надо будет следовать требованиям организации парковки, которая, возможно, будет установлена другим способом“, – уточнил Дьяков. Сейчас информации об изменении парковочных мест нет. Об этом горуправа сообщит, если такие меры понадобятся.
Прежде всего – это день памяти
Катри Райк акцентировала внимание на том, что, конечно, никто не отменяет 9 мая. „Это для многих третий по значимости день в году, наряду с 31 декабря и 8 марта, – сказала мэр. – Сейчас мы живем в новой реальности. В прошлом году к этому дню было особое внимание из-за начала войны в Украине, но и сейчас война продолжается“. По ее мнению, 9 мая – это день памяти, когда важно вспомнить своих родственников, погибших или пострадавших от событий Второй мировой. И каждый решает сам, провести этот день дома в кругу семьи или пойти возложить цветы. Райк планирует возложить цветы к памятнику у бастиона 8 мая.
В прошлом году за 9 мая было выявлено 217 нарушений по всей Эстонии. В основном они касались ношения запрещенной символики, военных песен, был и несанкционированный военный пробег, были незарегистрированные полеты дрона. „Без регистрации в полиции полет дрона недопустим, Нарва – приграничный город“, – напомнил Калмер.
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