Новости Ида-Вирумаа
04.05.2023, 10:15

„Никто не отменяет 9 мая“ – какие ограничения будут действовать с 5 по 9 мая в Нарве

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Так отмечали 9 мая в Нарве в 2019 году
Так отмечали 9 мая в Нарве в 2019 году
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Больших опасений в том, что случатся провокации, в горуправе и полиции Нарвы нет. Действуют все те же рекомендации к проведению 9 мая, что и в прошлом году. Тем, кто будет отмечать праздник, следует учесть ряд ограничений. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в городской управе представитель полиции Калмер Янно, главный специалист службы охраны порядка Дмитрий Дьяков и мэр Нарвы Катри Райк.

„В Нарве живут разумные люди“, – неоднократно повторили Калмер Янно и Катри Райк. Прошлый год, по словам полицейского, показал, что этот день можно провести спокойно и достойно. Нельзя устраивать публичные мероприятия в этот день, носить запрещенную символику, слушать военные песни, запускать дроны – в основном, это все ограничения.

Запрещенных к посещению мест в Нарве нет. „Главное, чтобы не использовалась символика страны-агрессора, не было спонтанных встреч, которые могут перерасти в публичное собрание, если кто-то начнет говорить речи, поддерживающие режим агрессора, то полиция сразу вмешается“, – сказал Янно.

Символика

Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевские ленты, флаги РФ, СССР, прочая советская символика не должны находиться в публичном пространстве. Использование военной формы также запрещено, как и элементы, знаки отличия РФ. Если с орденами Второй мировой войны придут к памятным местам ветераны, то им, конечно, за это ничего не будет. Но, по словам Калмера, в прошлом году в Нарве они не встретили ни одного такого ветерана.

Публичные мероприятия

Запрещено общее шествие, как запрещенное общественное собрание также рассматривается автопробег. Полиции, по словам Янно, известны люди, инициаторы торжественных мероприятий в Нарве на 9 мая. В прошлом году они ничего не организовывали. В этом году полиция с некоторыми из них уже провела разговоры, они подтвердили, что не планируют проводить публичные мероприятия – шествия, пробеги и т.п.

За скоплением людей в городском пространстве полиция будет особенно наблюдать. „Если люди собрались у памятного места, спокойно возлагают цветы, то, конечно, в этом нет никакого нарушения, человек может гулять по городу спокойно там, где он хочет – это же естественно“, – объяснил Калмер. Но если полиция заметит, что где-то скопилось много людей, то они будут контролировать это место. Особенно это касается 9 мая, но уже с 5 мая полиция будет работать в усиленном режиме.

„Соблюдайте все указания патруля, если вдруг спонтанная встреча начнет перерастать в собрание, и все будет в порядке“, – порекомендовал Янно. Он также призвал звонить в полицию, если кто-то увидит и услышит, что кто-то начинает подначивать к запрещенным действиям или призывать, например, спеть военную песню. После звонка следует отойти на безопасное расстояние, чтобы не произошло никаких инцидентов.

Концерт в Ивангороде. Если он будет, что сделает полиция?

Мы писали, что власти Ивангорода планируют 9 мая провести концерт на берегу реки и установить большой экран для трансляции концерта. Будет ли нарвская полиция предпринимать какие-то действия? Калмер ответил, что пока на противоположном берегу Наровы ничего не установили и будет ли концерт – неизвестно. „Мы будем готовиться к любым сценариям и будем готовы отреагировать на любые происшествия“, – прокомментировал Калмер Янно. Катри Райк также подтвердила, что информации о возможном концерте у нее нет.

Возможно, изменится организация парковки рядом с памятными местами

Дмитрий Дьяков рассказал, что для сохранения общественного порядка, служба охраны порядка 8 и 9 мая будет работать на улицах города: проверять соблюдение закона, смотреть парковку автомобилей. „Надо будет следовать требованиям организации парковки, которая, возможно, будет установлена другим способом“, – уточнил Дьяков. Сейчас информации об изменении парковочных мест нет. Об этом горуправа сообщит, если такие меры понадобятся.

Прежде всего это день памяти

Катри Райк акцентировала внимание на том, что, конечно, никто не отменяет 9 мая. „Это для многих третий по значимости день в году, наряду с 31 декабря и 8 марта, – сказала мэр. – Сейчас мы живем в новой реальности. В прошлом году к этому дню было особое внимание из-за начала войны в Украине, но и сейчас война продолжается“. По ее мнению, 9 мая – это день памяти, когда важно вспомнить своих родственников, погибших или пострадавших от событий Второй мировой. И каждый решает сам, провести этот день дома в кругу семьи или пойти возложить цветы. Райк планирует возложить цветы к памятнику у бастиона 8 мая.

В прошлом году за 9 мая было выявлено 217 нарушений по всей Эстонии. В основном они касались ношения запрещенной символики, военных песен, был и несанкционированный военный пробег, были незарегистрированные полеты дрона. „Без регистрации в полиции полет дрона недопустим, Нарва – приграничный город“, – напомнил Калмер.

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