07.05.2023, 10:15
История убитой женщины 31 год спустя. Дочь: у нас была простая эстонская семья. Кому перешла дорогу моя мать?(31)
22 месяца члены группы по раскрытию убийств, эксперты и архивариусы трудились ради того, чтобы близкие пропавшей 31 год назад женщины обрели наконец душевный покой. Все эти годы родственники надеялись получить ответ на вопрос, куда осенним утром пропала 40-летняя Майе Энслинг, пишет издание Eesti Ekspress.
28 ноября 1991 года, четверг. Утром того дня 40-летняя Майе Энслинг вышла из квартиры под номером четыре из дома на столичной улице Катлери и, сев на автобус, отправилась в центр города, где она работала в столовой Банка Эстонии. Вечером Майе домой не вернулась. Ее дочь — в то время ей было 20 лет - больше не увидела свою мать. 31 год дочь не знала, что случилось с матерью.