История убитой женщины 31 год спустя. Дочь: у нас была простая эстонская семья. Кому перешла дорогу моя мать?

28 ноября 1991 года, четверг. Утром того дня 40-летняя Майе Энслинг вышла из квартиры под номером четыре из дома на столичной улице Катлери и, сев на автобус, отправилась в центр города, где она работала в столовой Банка Эстонии. Вечером Майе домой не вернулась. Ее дочь — в то время ей было 20 лет - больше не увидела свою мать. 31 год дочь не знала, что случилось с матерью.