ВИДЕО | „Нам нравятся ваши самолеты“. Зеленский прибыл с визитом в Финляндию(38)
Во время своего визита Зеленский примет участие во встрече премьер-министров Северных стран с президентом Ниинистё, пишет Yle.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщает канцелярия президента Саули Ниинистё.
На совместной пресс-конференции, состоявшейся в Президентском дворце, президент Ниинистё заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине. Он отметил, что готовится 16-й пакет военной помощи. Также финский президент подчеркнул важность справедливого мира для Украины.
Президент Зеленский поблагодарил за приглашение посетить Хельсинки. По его словам, главной темой сегодняшних дискуссий стала российская агрессия.
– Наша общая борьба гарантирует, что враг никогда не доберется до Хельсинки, – отметил президент Украины.
Также Зеленский поблагодарил Финляндию за помощь, оказанную Украине. Он отметил, что Финляндия одной из первых откликнулась на просьбу Украины о помощи.
Также Зеленский подчеркнул необходимость укрепить боеспособность Украины.
„У Финляндии только старые самолеты“
Президентам задали вопрос о предоставлении Украине истребителей.
Ниинистё отметил, что у Финляндии есть только старые „Хорнеты“, которые только сейчас заменяются. По его словам, самолеты уже устареют к тому моменту, когда их можно было бы передать Украине.
– Нам нравятся ваши самолеты, – ответил Зеленский и вызвал своими словами смех в зале.
– Да, самолеты хорошие. И я надеюсь, что все знают это, – парировал ему Ниинистё.
– Ваши соседи это знают, – с улыбкой сказал Зеленский.
Зеленский: Мы надеемся, что Украину пригласят в НАТО
Президент Зеленский поздравил Финляндию со членством в НАТО и заявил, что надеется, что Украину пригласят вступить в НАТО. Это одна из причин, по которой он находится в Хельсинки.
Зеленский выразил надежду, что страны НАТО предпримут политические шаги для того, чтобы стремление к членству было учтено.
– Я хотел бы получить приглашение в НАТО, – сказал украинский президент.
Президент Ниинистё напомнил, что в 2008 году НАТО уже приняла совместное решение о будущем членстве в НАТО Украины и Грузии. Кроме того, НАТО проводит „политику открытых дверей“, отметил финский президент.
По словам Ниинистё, важно, чтобы НАТО выступала единым фронтом.
Зеленскому устроили прием с почестями
Церемония приема высокого гостя прошла у Президентского дворца в 13.20. Прозвучали национальные гимны Украины и Финляндии. Затем президент Зеленский пожал руки представителям Финляндии во дворе президентского дворца и под музыку финского военного марша осмотрел почетный караул.
Собравшаяся у президентского дворца публика поприветствовала Зеленского овациями.
Запись церемонии приема доступна на сайте Новостей Yle и на портале Yle Areena.
Зеленский проведет встречу с премьер-министрами Северных стран
Сначала Зеленский провел двустороннюю встречу с Ниинистё, после чего в рамках официального обеда президент Украины встретится также с премьер-министром Санной Марин (СДП) и главой МИД Пеккой Хаависто (Зеленые).
После этого во второй половине дня Зеленский совместно с Ниинистё примет участие во встрече премьер-министров Северных стран. Встреча состоится в Президентском дворце и будет посвящена поддержке Украины и другим актуальным вопросам безопасности.
Вечером состоится пресс-конференция Зеленского вместе с премьер-министрами Северных стран.
Визит Зеленского носит исключительный характер
Как принято в таких случаях, информация о зарубежной поездке президента Украины была обнародована в сжатые сроки по соображениям безопасности.
За время войны в Украине президент Зеленский покидал Украину всего три раза и посетил США, Бельгию, Польшу, Францию и Великобританию. Предыдущая встреча Зеленского с Ниинистё состоялась в январе в рамках визита финского президента в Киев.
Столица замерла в ожидании высокого гостя
Движение в центре Хельсинки было перекрыто из-за приезда высокого гостя.
Корреспондент Yle Антти Куронен следил за визитом возле Президентского дворца. Он написал в Твиттере о скором прибытии Зеленского.
О визите Зеленского в Финляндию уже сообщают и украинские СМИ.
Меры безопасности возле Президентского дворца усилены.
Самолет президента Украины приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа в половине первого, и кортеж президента направился в центр финской столицы.
Директор Института международных отношений (UPI) Мика Аалтола в Твиттере написал, что визит Зеленского в Хельсинки – это знак благодарности Украины за помощь, которую она получила от Северных стран.
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