ВИДЕО | „Нам нравятся ваши самолеты“. Зеленский прибыл с визитом в Финляндию

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщает канцелярия президента Саули Ниинистё.

На совместной пресс-конференции, состоявшейся в Президентском дворце, президент Ниинистё заявил, что Финляндия продолжит оказывать поддержку Украине. Он отметил, что готовится 16-й пакет военной помощи. Также финский президент подчеркнул важность справедливого мира для Украины.

Президент Зеленский поблагодарил за приглашение посетить Хельсинки. По его словам, главной темой сегодняшних дискуссий стала российская агрессия.

– Наша общая борьба гарантирует, что враг никогда не доберется до Хельсинки, – отметил президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил Финляндию за помощь, оказанную Украине. Он отметил, что Финляндия одной из первых откликнулась на просьбу Украины о помощи.

Также Зеленский подчеркнул необходимость укрепить боеспособность Украины.

„У Финляндии только старые самолеты“

Президентам задали вопрос о предоставлении Украине истребителей.

Ниинистё отметил, что у Финляндии есть только старые „Хорнеты“, которые только сейчас заменяются. По его словам, самолеты уже устареют к тому моменту, когда их можно было бы передать Украине.

– Нам нравятся ваши самолеты, – ответил Зеленский и вызвал своими словами смех в зале.

– Да, самолеты хорошие. И я надеюсь, что все знают это, – парировал ему Ниинистё.

– Ваши соседи это знают, – с улыбкой сказал Зеленский.

Зеленский: Мы надеемся, что Украину пригласят в НАТО

Президент Зеленский поздравил Финляндию со членством в НАТО и заявил, что надеется, что Украину пригласят вступить в НАТО. Это одна из причин, по которой он находится в Хельсинки.

Зеленский выразил надежду, что страны НАТО предпримут политические шаги для того, чтобы стремление к членству было учтено.

– Я хотел бы получить приглашение в НАТО, – сказал украинский президент.