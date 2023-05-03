В странах ЕС проведена масштабная операция по задержанию членов мафиозной группировки

Полиция Германии и ряда других европейских стран при участии Европола и Евроюста провела крупномасштабную операцию против итальянской мафиозной группировки „Ндрангета“. В обысках утром в среду, 3 мая, участвовали правоохранительные органы ФРГ, Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании.

В Германии - обыски в 5 федеральных землях

В Германии операция проходила в пяти федеральных землях - Баварии, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре и Тюрингии, в ней участвовали более 1000 человек, сообщили прокуратуры в Кобленце, Дюссельдорфе, Саарбрюккене и Мюнхене, а также земельные ведомства уголовной полиции. После обысков в жилых и служебных помещениях были задержаны более 30 человек, указывает агентство AFP.

В частности, в Северном Рейне - Вестфалии на западе ФРГ около 500 сотрудников правоохранительных органов обыскали 51 объект и задержали 15 человек. По данным телеканала WDR, обыски прошли, среди прочего, в Зигене, Хагене и Бергкамене. В Баварии ведется расследование в отношении восьми человек. Обыски прошли на 10 объектах, по европейским ордерам на арест задержаны четыре человека, сообщила прокуратура в Мюнхене. О найденных уликах ведомства не сообщили, указав на продолжающееся расследование.

В Италии задержаны 108 человек

Одновременно в Италии задержаны 108 подозреваемых, в Бельгии - 6, Франции - 3, а также по одному в Португалии, Румынии и Испании. Подозреваемых, среди прочего, обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.