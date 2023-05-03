ВИДЕО | „Нет, нет, нет!“ В США „ураганивший“ на BMW подросток чуть не отправил на тот свет полицейского

Как можно наблюдать на видео, полицейский остановил BMW, водитель которой превысил скорость. В один момент на встречной полосе можно заметить мчащийся автомобиль той же марки, водитель которой на крутом повороте теряет управление и уже в неуправляемом заносе пророчит смерть стоящему на обочине американскому полицейскому. Но основной удар на себя принимает „семерка“, которая отлетает в бордюр и спасает мужчину. Как пишет WTKR, спасает полицейского и то, что для беседы с водителем он выбрал пассажирское окно, что является необязательным в американской полицейской практике и рекомендуется, если есть опасность совершения ДТП со стороны других транспортных средств. По данным издания, скорость спортивной „тройки“ достигала 120 миль в час, что приблизительно равно 193 км/ч.