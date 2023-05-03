ВИДЕО | „Нет, нет, нет!“ В США „ураганивший“ на BMW подросток чуть не отправил на тот свет полицейского
Полицейские американского штата Виргиния засняли едва не закончившееся трагедией ДТП. Смотрите видео!
Как можно наблюдать на видео, полицейский остановил BMW, водитель которой превысил скорость. В один момент на встречной полосе можно заметить мчащийся автомобиль той же марки, водитель которой на крутом повороте теряет управление и уже в неуправляемом заносе пророчит смерть стоящему на обочине американскому полицейскому. Но основной удар на себя принимает „семерка“, которая отлетает в бордюр и спасает мужчину. Как пишет WTKR, спасает полицейского и то, что для беседы с водителем он выбрал пассажирское окно, что является необязательным в американской полицейской практике и рекомендуется, если есть опасность совершения ДТП со стороны других транспортных средств. По данным издания, скорость спортивной „тройки“ достигала 120 миль в час, что приблизительно равно 193 км/ч.
По данным издания CBS, за рулем находился 17-летний подросток. Он, как и полицейский, получили лишь незначительные повреждения. Помимо водителя, в BMW M3 2018 года находились еще два пассажира, которые тоже серьезно не пострадали.
Крики отрицания произошедшего, которые слышны на видео сразу после аварии, не уберегли водителя, спутавшего гоночную трассу с общественной дорогой, от штрафа за неосторожное вождение.
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