Катри Райк потребовала от директоров двух школ подтвердить владение эстонским языком(23)
Нарвская горуправа направила письма двум директорам школ и двум руководителям детских садов с требованием подтвердить к 1 августа этого года свои знания государственного языка на категорию С1, передает RusERR.
Мэр Нарвы Катри Райк обосновала свои действия необходимостью выполнения требований закона в связи с предстоящим переходом образования на эстонский язык. По ее мнению, не владеющий языком на высоком уровне директор школы вряд ли сможет сформировать педагогический коллектив на должном уровне:„Сказать, что директора не знали, или они не в курсе, что от них ожидается владение государственным языком на высшем уровне — это не правда. Здесь нельзя забывать о цели. Образование - это все-таки качество, и когда директора не знают язык на высоком уровне, тогда они никак не смогут себе найти коллег, которые владеют языком на высшем уровне“.
Письма от мэра получили директор школы „Пеэтри“ Елизавета Чертова и директор школы для взрослых Елена Каврус. Они обе также являются членами горсобрания Нарвы и входят в коалиционную фракцию Narva Tulevik.
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