Катри Райк потребовала от директоров двух школ подтвердить владение эстонским языком

Мэр Нарвы Катри Райк обосновала свои действия необходимостью выполнения требований закона в связи с предстоящим переходом образования на эстонский язык. По ее мнению, не владеющий языком на высоком уровне директор школы вряд ли сможет сформировать педагогический коллектив на должном уровне:„Сказать, что директора не знали, или они не в курсе, что от них ожидается владение государственным языком на высшем уровне — это не правда. Здесь нельзя забывать о цели. Образование - это все-таки качество, и когда директора не знают язык на высоком уровне, тогда они никак не смогут себе найти коллег, которые владеют языком на высшем уровне“.