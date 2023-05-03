ВИДЕО | Скандал на заседании горсобрания из-за русскоязычного вице-мэра. Кылварт: не представляю такой вопрос в США(98)
На заседании Таллиннского городского собрания произошла перепалка между оппозиционным депутатом Юлле Раясалу (Партия реформ) и мэром столицы Михаилом Кылвартом (Центристская партия). Смотрите видео!
Депутат Таллиннского горсобрания от Центристской партии, глава бюро мэра столицы Карине Оганесян обратила внимание на эпизод во время заседания горсобрания. В этот день законодательный орган должен был проголосовать за или против назначения нового вице-мэра по вопросам образования. Кандидат - бывший директор Ласнамяэской гимназии и Ласнамяэской русской гимназии Андрей Канте.
Во время вопросов мэру города Михаилу Кылварту депутат от Партии реформ Юлле Раясалу спросила о причине выбора именно Андрея Канте на эту должность. „У меня вопрос по поводу так называемого Андрея Канте. Так называю.. именно потому, что мы сейчас будем голосовать его назначение на пост вице-мэра. А вопрос у меня к господину мэру, вы всегда ли желаете именно то, что таллиннскую образовательную жизнь должен курировать именно вице-мэр русскоязычного происхождения. Я следила за его интервью, и я не вижу того энтузиазма, а у нас впереди же стоит переход на эстоноязычное образование, что принято законом“, - сказала реформистка.
Михаилу Кылварту не понравилась формулировка вопроса, также отсылка к национальности Канте. „Уважаемый член городского собрания, я себе не представляю, чтобы я себе позволил такое изречение как „так называемая Юлле Раясалу“. Я это себе точно не позволил бы, и поэтому я обращаюсь к вам, „Уважаемый член городского собрания Юлле Раясалу“.
А теперь, еще один аспект. Я не представляю себе, чтобы, например, в США кто-то спросил, например, в конгрессе оппозиционная партия спросила, т.е. консерваторы: „Представьте себе, ваш кандидат в президенты страны – чернокожий, почему так?“ Я просто не представляю себе, что цивилизованное общество акцептировало бы такой подход и такой вопрос. Да, действительно, не „так называемый“, а уважаемый член городского собрания, уважаемый директор двух школ Андрей Канте, действительно, человек с русским родным языком. В тоже время, мне почему-то кажется, что его эстонский язык, его знания эстонского языка, примерно на таком же уровне, как и у уважаемого члена городского собрания (Юлле Раясалу).
Принимая во внимание его CV, его образовательный путь, его научные степени, и то, что человек много лет преподавал детям именно на эстонском языке, я еще раз повторюсь, мне кажется, и это больше оценка, чем фактическое утверждение, что его эстонский язык и уровень эстонского не ниже, чем у члена городского собрания (Юлле Раясалу).
Теперь, почему именно Андрей Канте. Не потому, что его родной язык русский. А потому, что это очень достойный кандидат. И он знает, опять-таки, извините, если это мое оценочное суждение, что именно этот переход значит, в разы больше и лучше, чем уважаемый член городского собрания (Юлле Раясалу). Потому что он этим занимался каждодневно, он знает, что эта система означает и какие в ней проблемы. Поэтому мой ответ - что, по-моему мнению, Андрей Канте подходит очень хорошо на это место“, - парировал Кылварт.
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