Новости Эстонии
04.05.2023, 07:35

Город Маарду проиграл в суде. Мать получила попечительство над сыном с множественной инвалидностью

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Каспар и Кайре Рейер во дворе своего дома. Дело дошло до суда из-за просьбы матери предоставить сыну услугу по уходу на дому.
Каспар и Кайре Рейер во дворе своего дома. Дело дошло до суда из-за просьбы матери предоставить сыну услугу по уходу на дому.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Представители города не смогли доказать в суде, что мать плохо заботится о своем сыне-инвалиде и что город мог бы предложить ему лучший уход, пишет издание Eesti Päevaleht.

В начале января управа города Маарду обратилась с заявлением в Харьюский уездный суд об установлении опекунства над 23-летним Каспаром с множественной инвалидностью. В заявлении указывалось, что опекунами не могут быть ни мать молодого человека Кайре Рейер, ни другой близкий родственник, а только город. Как считает мать, этот шаг был предпринят для того, чтобы не предоставлять услугу по уходу на дому и для того, чтобы избавиться от „назойливой“ родительницы, которая годами требовала у города предоставления различных услуг.

На прошлой неделе Харьюский уездный постановил, что Каспар нуждается в опекунстве, но назначил опекуном не город, а его мать Кайре. „Суд считает, что Кайре Рейер обладает личными качествами, которые позволяют ей выполнять обязанности опекуна. По мнению суда, невозможно прийти к выводу, что у матери отсутствует желание и способность обеспечить сыну наиболее подходящие ему условия“, - сказала судья Энели Сепп, отметив, что, как следует из представленных суду доказательств, проблемы между Кайре Рейер и заявителем возникли из-за того, что представления Кайре Рейер о потребностях сына и обязанностях местного самоуправления не совпадают с реальными возможностями местного самоуправления.

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