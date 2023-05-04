Город Маарду проиграл в суде. Мать получила попечительство над сыном с множественной инвалидностью

В начале января управа города Маарду обратилась с заявлением в Харьюский уездный суд об установлении опекунства над 23-летним Каспаром с множественной инвалидностью. В заявлении указывалось, что опекунами не могут быть ни мать молодого человека Кайре Рейер, ни другой близкий родственник, а только город. Как считает мать, этот шаг был предпринят для того, чтобы не предоставлять услугу по уходу на дому и для того, чтобы избавиться от „назойливой“ родительницы, которая годами требовала у города предоставления различных услуг.