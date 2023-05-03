ФОТО | На крупнейшей ветряной электростанции Enefit Green рухнула ветряная турбина

Представители Enefit Green вместе с поставщиком турбин General Electric и строительной компанией Merko Statyba проводят совместную работу, чтобы оценить ущерб и выяснить основные причины инцидента.

В связи с аварией к ветропарку, который все еще строится, прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Вокруг рухнувшего ветродвигателя ограждена опасная зона, ветрогенератор отключен от электросети.

В настоящее время все ветряные турбины Акменской ветряной электростанции остановлены. С учетом строящихся ветряков в парке их 14.

В прошлом месяце Ärileht сообщал, что первые турбины ветряной электростанции Акмене уже производят электроэнергию. Ветряная электростанция должна быть завершена в третьем квартале этого года и начать производить около 258 ГВт-ч зеленой электроэнергии в год, что покроет потребление 80 000 домохозяйств.

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