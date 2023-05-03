Ну вот и все? Департамент здоровья упразднил специальный режим, введенный из-за COVID-19

По словам заместителя гендиректора Рагнара Вайкнеметса, эпидемиологическая ситуация уже долгое время спокойная и признаков ее ухудшения в ближайшее время не видно.

Он сказал, что сейчас общество достигло достаточного иммунитета, имеются как эффективные вакцины, так и лекарства против COVID-19, тяжелые случаи заболевания встречаются все реже, как и необходимость госпитализации. Новые штаммы вируса хоть и появляются, но не являются слишком опасными.

Вайкнеметс подчеркнул при этом, что прекращение уровня опасности, предполагающего возможность возникновения чрезвычайной ситуации, не означает конца самой пандемии. Всемирная организация здравоохранения также не объявляла о завершении пандемии.

„Тем не менее, мы можем подтвердить, что COVID-19 для нас уже не является новым заболеванием и мы научились с ним справляться. Больницы не нуждаются в государственном вмешательстве по части значительной реорганизации услуг здравоохранения, что может приводить к снижению качества услуг или уменьшению доступности медицинской помощи“, - сказал Вайкнеметс.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.