Опубликован ежегодный рейтинг свободы прессы. На каком месте Эстония?

Страной, где СМИ пользуются наибольшей свободой, седьмой год подряд признали Норвегию. Далее в рейтинге следуют Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Литва и, наконец, Эстония.

Последнее, 180-е место, по-прежнему занимает Северная Корея. Перед ней в рейтинге расположились Китай, Вьетнам, Иран, Туркменистан, Сирия и Эритрея. В сообщении „Репортеров без границ“ Китай назван „главным тюремщиком журналистов и одним из крупнейших экспортеров пропаганды“, - сообщает издание Meduza.

Из 180 стран и территорий, попавших в рейтинг, в 31 сложилась „очень тяжелая“ ситуация со свободой прессы. В 42 странах, по оценке „Репортеров без границ“, ситуация „сложная“, в 55 — „проблемная“, в 52 — „хорошая“ или „удовлетворительная“. Другими словами, отмечают „Репортеры без границ“, только в трех из десяти стран мира сложились удовлетворительные условия для работы журналистов.

Россия в 2023 году заняла в нем 164 место из 180. Годом ранее она находилась на 155-й строчке. Украина, где действует военное положение и связанные с ним ограничения на распространение информации, за год поднялась в рейтинге со 106 до 79 места.

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