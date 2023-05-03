В Ида-Вирумаа грузовик Сил обороны съехал в кювет: четырех человек доставили в больницу

В 09:20 произошла авария возле Кадака теэ, 141 в Таллинне, где 64-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Avensis при совершении правого поворота отклонился на встречную полосу и наехал на ожидавший зеленого света легковой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 47-летнего мужчины. Водителя Toyota доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 10:17 произошла авария на 44 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Козе в Харьюмаа, где 51-летний мужчина на легковом автомобиле Volvo XC90 съехал с дороги влево и снес заграждение между полосами. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства устанавливаются.

В 15:10 произошла авария на 49 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри в волости Рапла в Рапламаа, где 74-летний мужчина на легковом автомобиле Mercedes-Benz сбил на пешеходном переходе 78-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу Рапламаа.

В 17:15 произошла авария возле Анне, 89 в Тарту, где пересекавшая дорогу на электросамокате 23-летняя женщина затормозила, но не сумела уменьшить скорость и врезалась в остановившийся легковой автомобиль Audi, которым управлял 79-летний мужчина. Девушке оказали первую помощь на месте.

В 17:48 произошла авария в деревне Мустанина в Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где 19-летний мужчина на грузовом автомобиле Сил обороны съехал в кювет. Водителя и еще трех человек, находившихся в кабине, доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

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