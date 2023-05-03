Эстонские дзюдоисты находятся в безвыходной ситуации перед чемпионатом мира
Международная федерация дзюдо допустила к участию чемпионата мира, который пройдет с 7 по 14 мая в Катаре, нескольких российских спортсменов. Поскольку использование российской символики запрещено по рекомендации Международного олимпийского комитета МОК, российская команда называется „Индивидуальные нейтральные атлеты“.
Дзюдоисты из Эстонии и других демократических стран, выступающие против агрессии России в Украине, вынуждены принимать сложное решение: либо соглашаться на выступление, либо они рискуют не попасть на парижскую Олимпиаду, а в худшем случае - прервать всю свою спортивную карьеру.
Вчера вечером пришла новость о том, что восемь российских дзюдоистов не соответствуют условиям МОК и Международной федерации дзюдо (МФД): они принадлежат к спортивным клубам силовых структур или имеют прямое отношение к войне. Тем не менее, разрешение на участие в чемпионате мира получили десяток российских дзюдоистов, но МФД не сообщила, кто именно.
RusDelfi связались с эстонской федерацией дзюдо по поводу участия эстонских спортсменов на предстоящем ЧМ по дзюдо в Дозе.
„Эстонская федерация дзюдо примет решение на этой неделе. В сотрудничестве с подассоциациями странами Балтии мы ранее представили совместное заявление против решений такого рода. Четкая позиция ЭФД заключается в том, что такое решение о допуске российских спортсменов не оправдано в текущей ситуации.
Что касается конкретного участия на чемпионате мира в Дохе, мы примем решение после консультации с другими федерациями и спортсменами. Перед принятием окончательного решения о допуске спортсмена, представляющего Россию, на чемпионат мира в Дохе, независимая, признанная комиссия проводит расследование данных спортсменов“, - сказал Кайдо Кальюлайд, президент Эстонской федерации дзюдо.
RusDelfi хотели узнать мнение Григория Минашкина, который представлял Эстонию на двух Олимпиадах и претендует на парижские игры:
„Если по поводу спортивной состовляющей,то отвечу с удовольствием...если вы по поводу допуска россиян..то мне нечего сказать“.
Но теперь самое сложное. Если бы Григорий или любой другой эстонский дзюдоист отказался бы от борьбы с (белорусским) русским спортсменом, он не только потерял бы возможность на медаль и олимпийские очки, но и был бы отстранен от соревнований по правилам МФД.
Дзюдоисты из арабских стран постоянно отказываются выступать против израильских спортсменов и за это их наказывают. По этой причине в 2019 году МФД отстранила всех иранских дзюдоистов от участия в соревнованиях на четыре года.
Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в предстоящем чемпионате мира в Дохе из-за допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.
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