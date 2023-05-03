Эстонские дзюдоисты находятся в безвыходной ситуации перед чемпионатом мира

Дзюдоисты из Эстонии и других демократических стран, выступающие против агрессии России в Украине, вынуждены принимать сложное решение: либо соглашаться на выступление, либо они рискуют не попасть на парижскую Олимпиаду, а в худшем случае - прервать всю свою спортивную карьеру.

Вчера вечером пришла новость о том, что восемь российских дзюдоистов не соответствуют условиям МОК и Международной федерации дзюдо (МФД): они принадлежат к спортивным клубам силовых структур или имеют прямое отношение к войне. Тем не менее, разрешение на участие в чемпионате мира получили десяток российских дзюдоистов, но МФД не сообщила, кто именно.

RusDelfi связались с эстонской федерацией дзюдо по поводу участия эстонских спортсменов на предстоящем ЧМ по дзюдо в Дозе.

„Эстонская федерация дзюдо примет решение на этой неделе. В сотрудничестве с подассоциациями странами Балтии мы ранее представили совместное заявление против решений такого рода. Четкая позиция ЭФД заключается в том, что такое решение о допуске российских спортсменов не оправдано в текущей ситуации.

Что касается конкретного участия на чемпионате мира в Дохе, мы примем решение после консультации с другими федерациями и спортсменами. Перед принятием окончательного решения о допуске спортсмена, представляющего Россию, на чемпионат мира в Дохе, независимая, признанная комиссия проводит расследование данных спортсменов“, - сказал Кайдо Кальюлайд, президент Эстонской федерации дзюдо.

RusDelfi хотели узнать мнение Григория Минашкина, который представлял Эстонию на двух Олимпиадах и претендует на парижские игры:

„Если по поводу спортивной состовляющей,то отвечу с удовольствием...если вы по поводу допуска россиян..то мне нечего сказать“.

Но теперь самое сложное. Если бы Григорий или любой другой эстонский дзюдоист отказался бы от борьбы с (белорусским) русским спортсменом, он не только потерял бы возможность на медаль и олимпийские очки, но и был бы отстранен от соревнований по правилам МФД.